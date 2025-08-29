Mercato OL ‍: Matthieu Louis-Jean ne panique pas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Présent ce vendredi à Monaco pour le tirage de l'Europe League, le directeur technique de l'Olympique Lyonnais a évoqué la fin du mercato. Cela s'annonce très agité pour l'OL, notamment avec le dossier Mikautadze, mais Matthieu Louis-Jean est confiant.

Le tirage au sort de la première phase de l'Europa League a été plutôt clément pour l'Olympique Lyonnais, et le dirigeant rhodanien pouvait être satisfait. Interrogé par Margot Dumont en directe sur Canal+, Matthieu Louis-Jean a répondu à une question sur les derniers jours du marché des transferts et la possibilité que Georges Mikautadze quitte l'OL avant lundi 20 heures, date officielle de la fin du mercato. S'il n'a pas nié que du côté de Lyon on s'attendait à des mouvements, le directeur technique de l'OL estime que Paulo Fonseca aura à sa disposition un effectif à la hauteur des attentes de l'entraîneur, mais également des supporters rhodaniens. Car ces derniers s'inquiètent un peu.

L'OL est confiant avant la fin du mercato

OL : Mikautadze d'accord avec un géant anglais https://t.co/EbWClGfegi — Foot01.com (@Foot01_com) August 29, 2025

« On n’a rien à cacher, et c’est clair qu’on avait prévu des ventes et qu’elles ne se sont pas complètement faites. On sait que l’on va être attaqués sur certains joueurs, vous les connaissez, Georges Mikautadze en fait partie. Maintenant, on va voir ce qu’il va se passer. Honnêtement, je ne vous dis pas qu’il va y avoir une vente de Georges, mais en fonction des offres, on avisera. Le marché, on ne le maîtrise pas. On a des clubs intéressés par nos joueurs et nous avons aussi de l’intérêt pour certains jours, on va bien voir ce qu’il va se passer dans les prochains jours. La priorité, c'est le match contre l’OM. On est confiant d’avoir un groupe solide cette saison en Ligue 1 et en Europa League », a précisé un Matthieu Louis-Jean visiblement pas plus inquiet que cela, alors que le départ de l'avant-centre serait tout de même un coup dur.