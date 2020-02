Mercato : Nabil Fekir a quitté Lyon, on ne se moque plus

Dans : OL.

Après une ultime saison très moyenne au sein de son club formateur, Nabil Fekir décidait de quitter l’Olympique Lyonnais l’été dernier au mercato.

Et le choix de l’ancien capitaine de l’OL en a surpris plus d’un puisque Nabil Fekir s’est engagé en faveur du Bétis Séville, une équipe du ventre mou de la Liga espagnole. Il faut dire que le champion du monde 2018 n’avait pas beaucoup de prétendants de luxe en août dernier, si l’on excepte la timide approche de Naples. Six mois après son départ de l’Olympique Lyonnais, il semblerait toutefois que Nabil Fekir ait atteint son objectif, à savoir de se refaire une belle cote auprès des grands clubs européens. Et pour preuve, Estadio Deportivo affirme en ce début de semaine que Nabil Fekir a déjà reçu trois offres dans l’optique de la saison prochaine.

Les noms des clubs intéressés n'ont pas filtré mais selon le média local sévillan, l’une des trois propositions émanerait d’un « top club européen luttant pour le titre chaque année dans son championnat ». Ce club en question lui offrirait des émoluments bien supérieurs à ceux perçus cette saison au Bétis Séville, et lui assurerait une qualification régulière pour la plus prestigieuse des compétitions, à savoir la Ligue des Champions. Une offre qui va forcément faire réfléchir Nabil Fekir, lequel n’a jamais été aussi proche de rejoindre un top club européen au mercato. Toutefois, il semblerait que le Lyonnais de naissance ne soit pas si pressé que cela de quitter le Bétis Séville car dans les colonnes du média espagnol, son entourage indique que Nabil Fekir a trouvé une « authentique famille au sein de laquelle il se sent bien et veut encore grandir » au Bétis Séville. Une chose est certaine, Nabil Fekir ne doit pas regretter un instant d’avoir pris le risque de quitter l’OL pour les Verdiblancos au mercato alors que son choix avait été massivement critiqué.