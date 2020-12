Mercato : Eric Garcia plutôt que Memphis Depay, Barcelone a tranché

Dans : OL.

Si le Barça garde un oeil sur Memphis Depay, la priorité des Catalans se nomme désormais Eric García.

La carrière d'un footballeur se joue parfois sur des détails. L'été dernier, Memphis Depay devait rejoindre le FC Barcelone. L'accord était total entre les dirigeants catalans et lyonnais, ainsi qu'avec le joueur. Mais le refus d'Ousmane Dembélé de rejoindre Manchester United avait alors fait capoté le transfert, pour des raisons de masse salariale. L'attaquant pourra quitter l'OL cet hiver en cas d'offre d'environ 5 millions d'euros, à quelques mois de la fin de son contrat. Si les Blaugranas surveillent toujours le Néerlandais, les performances de Martin Braithwaite et l'émergence de Pedri font que le Lyonnais n'est plus une priorité. Le Barça a une autre idée en tête pour le mercato hivernal, et celle-ci se nomme Eric García.

Selon les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants barcelonais ont fait du défenseur de Manchester City la priorité absolue du prochain mercato. Il est vrai que le Barça connaît de nombreux problèmes à ce poste : Gerard Piqué sera absent jusqu'en avril, le physique de Samuel Umtiti reste incertain, et les performances de Clément Lenglet ou Ronald Araujo ne rassurent pas. En fin de contrat avec les Citizens en juin prochain, Eric García sera libre de choisir son futur club dès janvier. C'est à ce moment là que le FC Barcelone compte agir. La volonté des dirigeants est de conclure le retour du joueur formé au club dès janvier prochain, moyennant une indemnité de transfert. Pour l'heure, aucun accord n'a été trouvé avec Manchester City. Dans le cas où les Catalans ne parviendraient pas à s'entendre avec leurs homologues anglais, le plan B serait d'annoncer cet hiver l'accord avec le joueur de 19 ans pour une arrivée cet été.