OL : Depay a manqué le train, le Barça ne veut plus de lui !

Dans : OL.

Très proche du Barça l'été dernier, Mempis Depay pourrait bien ne jamais porter les couleurs Blaugranas.

Lorsque Ronald Koeman est arrivé sur le banc du FC Barcelone en septembre dernier, le recrutement de Memphis Depay était une de ses premières demandes. Alors qu'un accord total existait entre les deux clubs et le joueur, la situation économique du Barça a poussé les dirigeants à ne pas recruter l'attaquant pour ne pas trop charger la masse salariale. Quelques mois plus tard, et malgré la bonne saison des Lyonnais qui sont leader de Ligue 1, le Néerlandais n'a pas changé d'avis : il veut quitter l'OL. En fin de contrat en juin prochain, il ne sera pas retenu par son club lors du mercato hivernal. Pour ne pas le voir partir gratuitement, Jean-Michel Aulas serait même prêt à le céder pour une somme dérisoire de 5 millions d'euros ! Pourtant, le Barça pourrait bien ne pas revenir à la charge...

Selon le quotidien espagnol Sport, les dirigeants barcelonais se posent la question sur le recrutement du Lyonnais. De priorité il y a quelques semaines, Memphis Depay est passé aujourd'hui à simple option. La faute à l'émergence de Pedri, au retour d'Ousmane Dembélé, et à la surprise Martin Braithwaite qui enchaîne les bonnes performances. Dans le rouge financièrement, les Blaugranas hésiteraient à mettre la main à la poche pour payer le salaire XXL réclamé par Memphis Depay, alors que le recrutement d'un attaquant n'est peut être plus une priorité à l'heure actuelle. Pour que le joueur rejoigne le Barça, il faudrait que l'un des joueurs offensifs quitte le club. Un temps annoncé sur le départ, Braithwaite est aujourd'hui parfaitement intégré. Ousmane Dembélé est le seul joueur qui pourrait éventuellement partir. Memphis Depay pourrait donc bel et bien avoir raté le train. Et lorsqu'on parle de géants européens comme le FC Barcelone, le train ne passe souvent qu'une fois.