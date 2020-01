Mercato : Benfica largue Guimaraes, l’OL grand favori !

Dans : OL.

A la recherche d’un milieu de terrain à vocation défensive au mercato, l’Olympique Lyonnais explore plusieurs pistes cet hiver.

L’une d’entre elles mène à Bruno Guimaraes, comme l’a confirmé Jean-Michel Aulas en personne après la qualification lyonnaise pour la finale de la Coupe de la Ligue mardi. « Tant que ce n’est pas signé, il faut avoir plusieurs pistes qui permettent d’avoir une alternative. Il y en a une en Angleterre et une, effectivement, au Brésil » a notamment lâché le président des Gones en zone mixte. Dans le dossier menant à Bruno Guimaraes, l’OL doit néanmoins faire face à une rude concurrence.

Au cours des derniers jours, Arsenal et Benfica étaient associés au milieu de terrain de l’Athletico Paranaense. Mais selon les informations obtenues en ce milieu de semaine par le média portugais Record, un premier concurrent de l’OL vient de jeter l’éponge dans l’épineux dossier Bruno Guimaraes. Effectivement, le Benfica Lisbonne aurait décidé de battre en retrait et de se retirer des négociations avec Paranaense pour le transfert du capitaine de l’équipe olympique brésilienne après avoir été informé que l’offre de 20 ME pour 100 % des droits économiques du joueur avait été rejetée. L’Olympique Lyonnais serait ainsi « le plus proche » de conclure l’affaire selon le média, qui ne dévoile néanmoins pas le montant de l’offre de l’actuel 7e de Ligue 1. Pour rappel, la première volonté de Paranaense dans ce dossier était de conserver une partie des droits économiques du joueur. Reste à voir si l’OL s’est plié à cette exigence…