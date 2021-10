Memphis Depay fait encore pleurer l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Comme le PSG et l’OM ces derniers temps, l’OL a évolué avec un faux 9 en pointe dans le derby contre l’ASSE.

Mais ce n’était pas un choix tactique de la part de Peter Bosz, qui a fait avec les armes à sa disposition pour cette rencontre. Moussa Dembélé et Islam Slimani étaient forfaits sur blessure pour le choc face au voisin stéphanois, et cela a provoqué un énorme trou en pointe. Lucas Paqueta, l’homme a tout - bien - faire de l’OL, s’est dévoué pour mener l’attaque lyonnais. S’il a une nouvelle fois réussi un gros match, le Brésilien n’est pas non plus un avant-centre de métier et cela s’est vu sur certaines situations. Contre les Verts, les Lyonnais n’ont pas réussi à conserver les trois points jusqu’au bout, alors que 17 situations dangereuses ont été comptabilisées, pour un seul but inscrit. Forcément insuffisant, puisque cela a permis aux Stéphanois de rester dans le match alors qu’ils avaient la tête sous l’eau. Un problème lié au fait que Memphis Depay n’a pas vraiment été remplacé, et qu’absolument personne derrière Dembélé et Slimani ne peut prétendre à ce poste, y compris chez les jeunes de l’académie.

Zéro avant-centre du centre de formation

« Si l’absence d’un avant-centre de métier a été compensée en Ligue Europa face à Bröndby, il faut admettre qu’elle a fait défaut dans le derby. L’OL a besoin de Lucas Paqueta dans l’entrejeu. Il n’y a pas actuellement, à l’Académie, un avant-centre susceptible de rentrer en L1. Alors, l’OL a dû composer par rapport aux absences de Moussa Dembébé et Islam Slimani », a pesté Le Progrès ce mardi. Une façon de rappeler que l’attaquant néerlandais Memphis Depay laisse toujours un gros vide derrière lui, même si Peter Bosz a en théorie du choix en attaque quand tout le monde est opérationnel. Mais en attendant, les points continuent d’être perdus, et le manque d’efficacité coûte cher et met l’OL au milieu du classement.