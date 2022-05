Maxence Caqueret prolonge à Lyon jusqu'en 2026 !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de Maxence Caqueret jusqu'en 2026. Des problèmes étaient apparus ces derniers mois dans ce dossier, Jean-Michel Aulas les a visiblement réglés.

Alors que l’OL traverse un trou d’air en raison de ses résultats sportifs, et face à la grogne grandissante des supporters, les dirigeants lyonnais ont décidé de reprendre la main. Et c’est probablement pour cela qu’à quelques jours du dernier match de la saison au Groupama Stadium, contre Nantes, ils ont officialisé la prolongation de contrat de Maxence Caqueret, lequel était sur les tablettes de l'AC Milan. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de son milieu de terrain Maxence Caqueret pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2026. Au club depuis plus de 10 ans maintenant, Maxence Caqueret, qui a connu une trajectoire ascendante à l’OL et porté le brassard de capitaine à de nombreuses reprises chez les jeunes, a choisi de privilégier son club formateur pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Agé de 22 ans, l’international espoirs français (13 sélections / 2 buts) qui avait signé son 1er contrat professionnel en décembre 2018, avant de le prolonger 6 mois plus tard, a déjà disputé 88 matches avec l’OL, dont 37 cette saison sous les ordres de Peter Bosz. Milieu de terrain complet, doté d’une bonne vision du jeu et capable de répéter les efforts, Maxence Caqueret s’était notamment révélé lors du Final 8 de Lisbonne en août 2020. Modèle de réussite, le joueur issu de la génération 2000 a su s’imposer depuis au cœur du jeu lyonnais, multipliant les grandes performances. L’Olympique Lyonnais se réjouit du choix de Maxence Caqueret, sollicité par de nombreux clubs, qui a souhaité s’inscrire dans la durée avec son club formateur afin de franchir un nouveau palier, aux côtés notamment de Rayan Cherki, Malo Gusto, Castello Lukeba et Bradley Barcola, tous issus également de l’Academy », rappelle l'OL dans son communiqué.