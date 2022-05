OL : Caqueret va prolonger, les supporters s'inclinent

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très fortement courtisé par l’AC Milan, ce qui a causé quelques frayeurs à l’OL, Maxence Caqueret va finalement prolonger son contrat à Lyon.

Excellente nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, dont les supporters retrouvent le sourire après les victoires contre Montpellier puis Marseille. En cette fin de semaine, c’est l’annonce de la prolongation imminente de Maxence Caqueret qui va faire plaisir aux supporters lyonnais. En effet, à en croire les informations de RMC Sport, tout est bouclé pour la prolongation du contrat de Maxence Caqueret dans la capitale des Gaules. L’affaire était pourtant loin d’être pliée pour l’Olympique Lyonnais, confronté dans ce dossier à une attaque éclaire de l’AC Milan. Ravi de l’adaptation de ses français (Théo Hernandez, Olivier Giroud, Pierre Kalulu), le club lombard a jeté ces dernières semaines son dévolu sur Maxence Caqueret. Un intérêt qui a flatté le milieu défensif formé à l’OL, lequel a finalement fait le choix du cœur et de la raison en prolongeant son bail à Lyon.

Un salaire revu à la hausse pour Caqueret à l'OL

Tandis qu’un doute existait sur la durée de la prolongation, il semblerait que Maxence Caqueret et l’OL se soient entendus pour étendre le contrat du jeune Lyonnais jusqu’en juin 2026. Un bon moyen pour Jean-Michel Aulas de sécuriser l’un de ses meilleurs joueurs. En toute logique, Maxence Caqueret va bénéficier avec cette prolongation d’une très nette revalorisation salariale. Il figurera désormais parmi les trois joueurs les mieux payés de l’effectif de l’Olympique Lyonnais avec un salaire qui va se rapprocher de 300.000 euros par mois.

Caqueret futur capitaine de l'OL

Une évidence pour l’OL et pour Peter Bosz, qui a fait de Maxence Caqueret un titulaire dont le statut n’a jamais été remis en cause cette saison. Lyon, qui veut bâtir son avenir avec des joueurs formés au club (Gusto, Lukeba, Cherki, Barcola) joint la parole aux actes en mettant les moyens pour retenir celui qui est le symbole le plus fort de son excellente formation ces dernières années. Et les supporters lyonnais s’en réjouissent, comme c'est le cas depuis que l'information a été dévoilée, même si rien n'est encore officiel. « Caqueret le prince qui va prolonger son contrat à Lyon , quelle semaine formidable », « Enfin une bonne nouvelle du côté des dirigeants », « notre futur capitaine, pour longtemps j’espère », ont réagi les supporters de l'OL, emballés à l'idée de conserver un joueur qui ne cesse de progresser depuis son éclosion.