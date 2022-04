Caqueret est irremplaçable, l'OL doit vite l'oublier

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Cette semaine, l'OL a subi un gros coup dur. Les Lyonnais ont en effet appris la blessure de Maxence Caqueret qui sera indisponible pendant un mois. Une perte sévère pour le milieu lyonnais à laquelle Peter Bosz va tenter de s'adapter.

Le genou de Maxence Caqueret grince et c'est tout l'OL qui vacille. Mercredi, le milieu de terrain lyonnais était annoncé blessé et forfait sur le moyen terme. Le verdict est vite tombé avec une indisponibilité chiffrée à quatre semaines avec le club rhodanien. Une absence qui tombe très mal pour Lyon qui joue sur deux tableaux. En Ligue 1, l'OL est toujours engagé dans une course-poursuite pour remonter à hauteur des places européennes. A neuf matches de la fin, les Lyonnais demeurent 10e et donc bien en-deca de leurs objectifs. De plus, ils s'apprêtent à aborder les matches décisifs en Ligue Europa avec un quart de finale aller-retour tendu face à West Ham.

Face à l'absence de Caqueret, Bosz doit faire différemment

Dans ce contexte, Maxence Caqueret risque de manquer fortement à l'OL. Il n'avait d'ailleurs pas raté le moindre match de championnat, ni de Ligue Europa avant cette blessure. Le joueur de 22 ans est incontournable dans le onze de Peter Bosz et dans un effectif qui manque cruellement de profils comme le sien. Le technicien néerlandais va devoir adapter sa composition à cette perte, devant trouver non pas un remplaçant mais une nouvelle animation.

L’opération s’est très bien passée, un grand merci au Dr Sonnery Cottet et à son équipe... Un grand merci également à vous tous pour vos nombreux messages de soutien. 🙏🏼 Place à la récupération et au travail dès à présent pour revenir vite et fort. 💪🏼 1/2 pic.twitter.com/E9g9E1Cj4r — Maxence Caqueret (@MaxenceCaqueret) April 1, 2022

« Il n'y a pas de deuxième Maxence dans l'effectif donc il ne faut pas chercher à le remplacer. Celui qui va jouer à sa place le fera avec ses propres qualités et on s'adaptera par rapport à ça. Bien sûr, ça va changer les choses pour nous mais c'est normal, il n'y a pas deux Maxence. On a plusieurs possibilités pour faire face à son absence », a t-il confié en conférence de presse avant la réception d'Angers dimanche. Au vu de l'importance de son jeune joueur, notamment lors du match aller à Porto, la tâche ne s'annonce pas simple mais les rêves européens de l'OL en dépendent.