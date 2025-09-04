Maupay à l’OL, il se prend la foudre

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL cherche un avant-centre, et l'idée de récupérer Neal Maupay à l'OM a été timidement lancée. Sans résultat tant l'attaquant français fait l'unanimité... contre lui.

En dépit d’un début de saison parfait sur le plan sportif, l’Olympique Lyonnais n’est pas spécialement vu comme une équipe capable de tenir ce rythme tout au long de la saison. L’été a été compliqué et le fait que Georges Mikautadze parte au dernier moment du mercato change totalement le visage de la formation de Paulo Fonseca. L’OL est trop juste en attaque pour réaliser une grande saison en Ligue 1 comme en Europa League, même si le collectif peut parfois faire des miracles. Il manque un numéro 9 et même les dirigeants rhodaniens ont reconnu à demi-mots qu’ils espéraient encore réaliser une opération pour remédier à cela. « Nous ne sommes pas sûrs d’être actifs, mais nous verrons si nous pouvons faire venir un joueur », a lancé Matthieu Louis-Jean dans la foulée de la fin du mercato. Cela laisse la place à un joker offensif, et forcément quelques joueurs évoluant en Ligue 1 avec un besoin de changer d’air sont cités. Le compte OL Actu & mercato a ainsi glissé le nom de Neal Maupay pour venir renforcer l’attaque lyonnaise, sachant que le buteur français ne joue quasiment plus avec l’OM.

Le chambrage de Maupay ne passe pas

L'OL a encore la possibilité de recruter des joueurs libres ou encore 1 joker évoluant en ligue 1 ou L2 : Alcacer, Ziyech, Kamano, Karamoh, Insigne, Bamford, Tello, Delort, Munir, Aboubakar, Nakamura, Davitashvili, Cardona, Mousa Tamari, Neal Maupay, Sotoca. Alors @bencharier ?.. — OL Actu & mercato ⚽ (@OL_Actu_Mercato) September 3, 2025

Une suggestion qui a eu le don de faire hurler les suiveurs du compte pro-OL, pour qui il est impossible de le voir signer dans le Rhône. « Il est nul et c’est une tête de con », a résumé un internaute, alors que le chambrage de Neal Maupay après la victoire de l’OM sur Lyon la saison dernière n’a pas été oublié. La « suggestion » a été rapidement supprimée sur X (ex-Twitter), signe que l’idée ne séduit pas grand monde. Et malgré son profil de joueur expérimenté et désireux d’avoir du temps de jeu en Ligue 1, l’ancien niçois et stéphanois ne doit pas trop regarder du côté du Groupama Stadium pour envisager son avenir. Il est plutôt courtisé en Grèce actuellement, même si les contacts avec le PAOK Salonique n’ont pas débouché sur un transfert rapide comme le souhaitait la formation grecque.