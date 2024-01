Matic à l'OL, réunion terminée et tout va mal ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ce lundi, et comme cela était prévu, Nemanja Matic a rencontré les dirigeants du Stade Rennais. Un rendez-vous très attendu du côté de Lyon, mais qui n'a pas provoqué l'accord attendu.

Il n’y a pas eu de fumée blanche du côté du Stade Rennais où le milieu de terrain serbe était convoqué pour un rendez-vous avec Olivier Cloarec, le président du club breton, et Florian Maurice afin de s’expliquer suite aux événements de la semaine passée. Pour Nemanja Matic, tout est clair, il ne veut plus jouer avec Rennes et il a déjà donné son accord à l’Olympique Lyonnais, l’ancien joueur de l’AS Rome laissant le soin aux responsables des deux clubs de s’entendre afin de rapidement faire évoluer la situation. Mais Guillaume Lainé, journaliste de Ouest-France qui couvre l’actualité du Stade Rennais, révèle que cette réunion d’urgence n’a pas du tout permis d’avancer. « La situation resterait tendue entre les deux parties, qui camperaient sur leurs positions. Le Stade Rennais ne voudrait pas entendre parler en l’état d’un transfert du joueur à Lyon, qui répète qu’il souhaite rejoindre l’OL et quitter Rennes cet hiver », précise notre confrère.

Zéro accord après la réunion entre Matic et Rennes

Pour l'instant, Nemanja Matic reste donc au Stade Rennais, même s'il paraît évident que la situation est intenable. Seul problème, si les dirigeants bretons refusent totalement de vendre leur milieu de terrain à l'Olympique Lyonnais, ils n'ont pour l'instant aucune autre offre comme le précise le quotidien régional. En attendant, Matic ne devrait pas encore retrouver le chemin de l'entraînement collectif, Julien Stéphan n'ayant pas l'intention de pardonner l'attitude de son joueur. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on refuse de communiquer sur ce dossier forcément sensible, Nemanja Matic étant la priorité numéro 1 de Pierre Sage pour se renforcer en milieu de terrain.