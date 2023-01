Malo Gusto quitte l'OL, Lyon a tout perdu !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais reste discret concernant Malo Gusto, conscient que le départ de ce dernier aura un impact énorme sur des supporters déjà bien énervés par la situation du club. Mais l'opération avec Chelsea est désormais inéluctable.

Les habitués du Groupama Stadium vont devoir s’y faire, sauf à voir Chelsea venir jouer à Lyon, ils ne sont probablement pas à la veille de voir Malo Gusto de leurs propres yeux. Lié à son club formateur jusqu’en 2024, puisqu’il a refusé de prolonger son contrat, le jeune défenseur s’apprête à rejoindre dans les prochains jours le club anglais, dont les moyens financiers sont devenus totalement colossaux depuis le rachat par un propriétaire américain. Même si la première proposition de 20 millions d’euros a été refusée, les Blues reviennent actuellement à la charge et devraient convaincre John Textor et Jean-Michel Aulas de laisser partir Malo Gusto, plutôt que de le retirer de force avec le risque de voir sa valeur tendre vers zéro dans un peu plus d’un an. Agent de plusieurs joueurs, dont certains ont marqué l’histoire de l’Olympique Lyonnais, Frédéric Guerra annonce que le dossier est hélas terminé pour le club rhodanien.

L'OL va devoir bien dépenser l'argent de Malo Gusto

𝗖𝗵𝗮𝗯𝗲 𝗹𝗲 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗮𝘂 👀 pic.twitter.com/kvFEcbG0E8 — Olympique Lyonnais (@OL) November 3, 2022

Dans Le Progrès, Frédéric Guerra fait un constat clair et impitoyable de la situation dans laquelle est l’OL concernant Malo Gusto, et il estime que le défenseur sera rapidement un joueur de Chelsea. « Malo Gusto va partir. L’avantage c’est qu’il aura fait ce qu’il fallait faire pour briller, il n’aura pas l’opportunité de récupérer un gros salaire et il va peut-être rapporter 40 millions à l’Olympique Lyonnais. Malo Gusto est un bon joueur, indéniablement. Après, il faut qu’il progresse défensivement. Je peux comprendre qu’il soit vendu dans la mesure où l’OL a très peu de moyens pour acheter. Si le joueur ne part pas et qu’il se vexe, il reste à Lyon jusqu’à la fin de son contrat en 2024, et s’ils ne le font pas jouer… Bon, dans tous les cas, le club perd de l’argent ! », constate l’agent proche de l’Olympique Lyonnais. Il reste désormais un peu moins d'une semaine pour boucler ce transfert de Malo Gusto à Chelsea et pour l'OL de lui trouver un remplaçant.