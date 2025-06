Malick Fofana, la photo qui met le feu à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Malick Fofana est en vacances, même si cela n'empêche pas l'ailier de l'OL de se mettre en avant sur les réseaux sociaux avec le maillot de... Manchester United, l'un des clubs qui rêve de son transfert.

L’Olympique Lyonnais n’est concentré que sur une seule chose en ce moment, c’est son maintien en Ligue 1 et son appel devant la DNCG. Pour cela, il va falloir montrer patte blanche devant la DNCG. Les spécialistes de Ares Management se plongent actuellement dans les finances lyonnaises pour essayer de comprendre ce qui peut être arrangé en urgence. De nouvelles liquidités, de nouvelles ventes, des changements dans les actionnaires, tout est possible à l’heure actuelle. Pour les joueurs, cela n’a rien de rassurant et cela commence à se ressentir.

Fofana à Liverpool, ça va être difficile

A l’heure des réseaux sociaux et des publications effectués sous couvert de Community Manager ou gestionnaire d’image, rien n’est laissé au hasard. Ainsi, le jeune ailier lyonnais Malick Fofana a mis le feu en se montant en plein exercice individualisé de préparation athlétique avec… le maillot de Manchester United sur le dos. Il s’agit du troisième maillot des Red Devils, et pour les plus taquins, il n’a pas échappé qu’il était vert/jaune. Outre la rivalité historique, il n’aura échappé à personne, surtout de l’autre côté de la Manche, que le joueur de l’OL est l’une des plus grosses valeurs marchandes du club lyonnais, qui pourrait devoir faire une grosse vente pour arranger ses comptes.

Malick Fofana wearing this today… let’s focus on other versatile forwards now pic.twitter.com/79grZvmkBP — Braden 🐦‍🔥 (@Braden_LFC) June 29, 2025

Quand on connait les moyens financiers de Manchester United et son désir de trouver enfin des joueurs capables de porter l’équipe, la possibilité de le voir rejoindre un cador de Premier League n’étonne pas. L’Equipe avait récemment confié que Malick Fofana faisait partie des cibles de MU, et l’intérêt semble en tout cas réciproque. Un choix de publication risqué qui peut lui fermer la porte à d’autres clubs. Avec la rivalité entre Manchester United et Liverpool par exemple, difficile de le voir signer chez les Reds après une telle campagne. Même si cela reste un maillot porté dans son temps libre, si l’international belge cherchait à envoyer un message, c’est désormais réussi vu le buzz provoqué.