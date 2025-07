Malick Fofana fait une grande annonce pour son avenir à l'OL

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Attaqué par l'Olympique de Marseille pour Malick Fofana, l'Olympique Lyonnais a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de vendre sa pépite belge. Une décision qui va aussi dans le sens du joueur qui se voit bien poursuivre l'aventure entre Rhône et Saône.

Après une longue bataille avec l'administration du football français, l'Olympique Lyonnais a réussi à faire invalider la décision initiale de la DNCG qui avait notifié une rétrogradation en Ligue 2 grâce à une audience en appel plus rassurante. Malgré tout, le club rhodanien n'a pas pour autant fait disparaître ses difficultés financières. Dans un besoin urgent d'alléger la masse salariale et de faire rentrer des liquidités dans les caisses, l'OL réfléchit sérieusement à se séparer d'un grand nombre de joueurs. Un temps annoncé lui aussi sur le départ, Malick Fofana pourrait toutefois passer une saison supplémentaire dans le Rhône.

Malick Fofana jugé intransférable ?

C'est en tout cas ce qu'affirme Foot Mercato. Via un live diffusé sur la chaîne Youtube du média francophone, on apprend que l'Olympique Lyonnais n'est pas forcément vendeur pour Malick Fofana. Convoité par l'Olympique de Marseille, mais aussi par des cadors de Premier League et par le Bayern Munich, le prodige belge est donc en passe de poursuivre son aventure à Lyon, un an et demi après son arrivée contre 17 millions d'euros. Quant au principal concerné, son souhait est de réaliser une saison supplémentaire dans la capitale des Gaules avant, sauf changement de décision d'ici là, de franchir un cap en rejoignant un club de plus haute envergure.

Une décision forte de la part de Malick Fofana alors que les récentes rumeurs expliquaient qu'il voulait absolument disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Pour 2025-2026, il faudra se contenter de la petite sœur de la compétition reine, la Ligue Europa.