Malick Fofana au PSG, le transfert qui sauve l'OL

L’Olympique Lyonnais cherche désespérément des leviers financiers pour se sauver. Le club rhodanien doit trouver 200 millions d’euros pour passer la DNCG. Une mission presque impossible qui ne passera pas la vente des joueurs. Certains observateurs pensent que l’un des acheteurs pourrait être le Paris Saint-Germain.

Où évoluera l’Olympique Lyonnais la saison prochaine ? Le septuple champion de France a besoin de plus de 200 millions d’euros pour passer l’appel de la DNCG dans quelques jours. La nouvelle présidente du club Michele Kang doit rapidement trouver des fonds. Le levier le plus évident semble être la vente des joueurs. Parmi, les valeurs marchandes, Malick Fofana fait office de figure de proue. L’international belge (une sélection) va quitter l’OL cet été. Depuis quelques jours, l’ailier de 20 ans discute avec des cadors européens. Mais est-ce que le Paris Saint-Germain pourrait s’inviter dans la danse ?

Fofana, une option pour le PSG ?

L’OL a fixé le prix de départ de Malick Fofana à 60M d’€ 💰



(@MiguelDelaney)

Oui, selon Elton Mokolo. Le chroniqueur français s’est exprimé sur RMC sur la stratégie du mercato parisien. Selon lui, le profil de Malick Fofana colle parfaitement au style Luis Enrique. « Le PSG ne peut pas se permettre de négliger son secteur offensif. Le marché des attaquants offre des opportunités intéressantes qui correspondent à la vision de Luis Enrique. J’aimerais que le PSG reste agressif cet été. Personnellement, je miserais sur un ailier et j’ai quelques noms en tête [...] Il s’est passé beaucoup de choses à l’OL, et parmi les jeunes internationaux expérimentés de Ligue 1, Malick Fofana se distingue. C’est un joueur prometteur et déjà aguerri. Il y a aussi d’autres joueurs très courtisés, comme Rodrygo, qui évolue dans un grand club. Mais j’aimerais vraiment que Paris ne se repose pas sur ses acquis et qu’il investisse dans un joueur offensif cet été », explique-t-il. Le profil du joueur lyonnais semble coller à la stratégie du club de la capitale sur le mercato avec la venue de jeunes joueurs en devenir.