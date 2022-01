Lyon refuse les 4ME de Chelsea pour Emerson

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Chelsea souhaite faire revenir Emerson prêté l'été dernier à l'Olympique Lyonnais et faute d'une clause prévoyant cela, Thomas Tuchel a mis du cash sur la table.

Convaincu que pour remplacer Ben Chilwell, out cette saison suite à une blessure au genou, il est plus rapide et plus efficace de faire revenir Emerson, prêté à Lyon cette saison, l’entraîneur allemand de Chelsea a demandé à ses dirigeants de négocier avec leurs homologues de l’OL. Seul souci pour le dernier vainqueur de la Ligue des champions, aucune clause dans ce sens n’a été prévue lors du contrat de prêt signé lors du mercato 2021, et si les Blues avaient envisagé ce cas de figure l’été dernier, Juninho avait été clair, le prêt d’Emerson devait être d’une saison entière, sans aucune condition. Après réflexion, Chelsea avait dit banco à Lyon, laissant partir le latéral gauche italien moyennant un prêt payant de 500.000 euros plus la possibilité d’ajouter la même somme sous forme de prime. Reste que Jean-Michel Aulas sait que s’il veut à l’avenir faire des opérations avec Roman Abramovitch, il ne peut pas non se comporter de manière caricaturale.

Chelsea signe un chèque de 4ME, Lyon le repousse

Tough match today. We wanted the victory, but we didn’t get it. Let’s keep working to always get better. Allez @ol 🦁👊 pic.twitter.com/BWwuc8yapD — Emerson Palmieri (@emersonpalmieri) January 10, 2022

Cependant, les affaires sont les affaires, et le milliardaire russe le sait, au point que Chelsea a mis 4 millions d’euros sur la table pour convaincre l’Olympique Lyonnais de lui renvoyer Emerson lors de ce marché hivernal des transferts. Mais selon Le Progrès malgré la nécessité pour l’OL de faire rentrer de l’argent dans les caisses, la réponse de Jean-Michel Aulas a été claire et nette, c’est non. Car Peter Bosz est bien conscient qu’Henrique et Lukeba ne peuvent pas occuper le poste qui serait libéré si Emerson rentre à Chelsea. D’autre part, la piste Layvin Kurzawa semble fumeuse, à la fois parce que le défenseur du Paris Saint-Germain n’a plus vraiment de temps de jeu depuis des mois, mais qu’en plus sur le plan financier son salaire, même divisé par deux, est déjà bien énorme. Emerson a donc de grandes de finir la saison avec Lyon, ce qui fera plaisir à l'entraîneur néerlandais de Lyon, et un peu moins à celui de Chelsea.