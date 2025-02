Lyon passe au vert, c'est l'indignation

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

La rivalité entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne vient d’atteindre un point de non-retour. Barth Ruzza, emblématique ex-animateur des médias officiels de l’OL, pointe du doigt la nouvelle couleur verte des vélos électriques lyonnais.

Lyon passe au vert, au grand dam de ses plus fervents supporters. Historiquement, les clubs de l’Olympique Lyonnais et de l’AS Saint-Etienne sont farouchement opposés. Les deux écuries, proches géographiquement, possèdent une histoire riche qui génère fierté et passion. A tel point que chaque derby entre les clubs finit rarement sans encombre. La rivalité va même au-delà des seuls supporters, puisque les joueurs aussi sont désormais concernés. On aura longtemps en mémoire des récentes oppositions, comme la victoire 5-0 de l’OL à Geoffroy-Guichard, conclue par une célébration iconique de Nabil Fekir montrant son maillot au virage stéphanois. Pour certains, cette vive rivalité va bien plus loin que le cadre du football. C’est notamment le cas de Barth Ruzza, lequel ne comprend pas le choix de couleur des nouveaux vélos électriques lyonnais.

Des vélos verts, Ruzza s’indigne

À #Lyon, dans une presque totale indifférence, les vélos électriques s'affichent en vert. Comment effacer son identité et mépriser le riche folklore de l’histoire. Affligeant

Un grand bravo, encore une prouesse 👌👏 — Barth Ruzza ❤️ (@barthruzza) February 12, 2025

Le maire de la ville de Lyon ne pensait sûrement pas mal faire. Des vélos électriques flambant neufs ont pointé le bout de leur nez à la fin du mois de janvier. Ces 2500 nouvelles bicyclettes ont toutefois un cadre... vert. Un état de fait qui suscite l’indignation de Barth Ruzza. L’ancien animateur emblématique des médias officiels de l’OL est sorti de ses gonds sur X pour critiquer cette fameuse couleur des vélos. « A Lyon, dans une presque totale indifférence, les vélos électriques s’affichent en vert. Comment effacer son identité et mépriser le riche folklore de l’histoire. Affligeant. Un grand bravo, encore une prouesse », a lâché Ruzza sur le réseau social X.

Des propos d’ailleurs partagés par certains supporters qui n’ont pas manqué d’afficher leur opinion à l’égard de la mairie de Lyon dans l’espace commentaires.