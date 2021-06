Lyon : L'OL rêve de Giroud ou de son clone

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais cherche un buteur, mais les attaquants efficaces sont rares et coûtent une fortune. Même si l'OL a toujours pensé à Olivier Giroud, un profil similaire pourrait satisfaire Bosz et Juninho.

Vouloir pratiquer un football offensif est une chose, avoir les joueurs qui collent à cette volonté en est une autre. Et depuis des années, l’Olympique Lyonnais a eu le bonheur d’enchaîner les attaquants efficaces, on pense évidemment à Karim Benzema, Alexandre Lacazette ou Memphis Depay. Parti libre, et habillé pour l’hiver par Juninho, l’international néerlandais a tout de même marqué 76 buts sous le maillot de l’OL en 4 saisons passées dans la capitale des Gaules. Autrement dit, le directeur sportif brésilien de Lyon va devoir dénicher la perle rare afin de donner à Peter Bosz le buteur dont ce dernier aura inévitablement besoin. Et cela même si Moussa Dembélé, Islam Slimani et même Tino Kadewere peuvent faire office d’avant-centre. Mais c’est plutôt évident, Jean-Michel Aulas va devoir sortir son chéquier pour faire signer un vrai 9 lors du mercato à venir.

Pour l’Olympique Lyonnais, le renfort ultime à ce poste serait Olivier Giroud. Mais comme le rappelle Le Progrès, à chaque fois que l’OL l’a contacté, l’attaquant de Chelsea a dit non, étant conscient que Lyon est le club de Karim Benzema et que forcément la comparaison sera incessante. Alors que Giroud est annoncé comme très proche de l’AC Milan, le quotidien rhodanien explique Juninho cherche un joueur de ce type, notamment sur le plan physique. Et cela même si finalement Peter Bosz pourrait demander à son directeur sportif de trouver des « joueurs hybrides et polyvalents » afin d’intégrer le système de jeu qu’il veut mettre en place à Lyon. Le mercato du quatrième du récent championnat va donc être animé, notamment parce que la venue de Peter Bosz va inévitablement engendrer une révolution.