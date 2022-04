Lyon : Emerson et l'OL, il a trouvé mieux

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le prêt d'Emerson Palmieri à l'OL s'achève dans un peu plus de deux mois. Si les Gones ne seraient pas contre le conserver, la tâche s'annonce difficile face à Chelsea, auquel il appartient, et la Juventus.

Un vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea et champion d'Europe en titre avec l'Italie, cela ne se refuse pas pour l'OL. Emerson Palmieri a été l'une des arrivées marquantes de l'été 2021 dans le Rhône. Le latéral gauche, prêté par Chelsea, est venu occuper un poste délaissé dans l'effectif lyonnais. Loin de prendre de haut le club, Emerson a indiqué récemment se plaire à Lyon et même envisager de rester si cela est possible. Car, l'international italien est bien loin de pouvoir revendiquer une poursuite de son aventure à l'OL. Il n'est pas maître de son destin et le mercato estival qui arrive peut l'envoyer loin du club lyonnais.

La Juventus fait d'Emerson sa priorité

Emerson appartient toujours à Chelsea, une équipe dans laquelle il n'est pas vu comme un titulaire en puissance. Mais, la blessure de Ben Chilwell cette saison a mis en évidence le manque de profondeur de banc pour les Blues à ce poste. Sinon, le latéral possède aussi une certaine côte en Italie, son pays d'adoption avec lequel il a été sacré champion d'Europe en juillet dernier. C'est le cas notamment du côté de Turin.

⚫ Aparte del fichaje de un extremo derecho, la Juventus piensa en la llegada de un central si se acaba marchando Chiellini, un mediocampista si se le acaba dando salida a Arthur y un lateral izquierdo (Emerson Palmieri es el favorito).



[@DiMarzio] pic.twitter.com/4rofTHCWTG — Soy Calcio (@SoyCalcio_) April 21, 2022

La Juventus, qui doit pallier au départ annoncé d'Alex Sandro la saison prochaine, pense en effet au joueur de l'OL. Selon Tuttosport, Emerson est d'ailleurs en tête de liste des latéraux ciblés par la Vieille Dame pour le prochain mercato. La Juventus pense aussi au joueur de l'Atlético Renan Lodi comme solution alternative. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Chelsea, l'avenir de l'Italien est plus que jamais incertain mais l'OL paraît déjà battu sur ce coup.