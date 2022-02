Lyon cherche un tueur, problème n°1 identifié

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais se procure énormément d'occasions, mais n'est pas efficace. Et cela commence à peser lourd dans le bilan de la formation de Petez Bosz.

A l’entame de cette 26e journée, qui verra l’Olympique Lyonnais tenter de repartir du bon pied dans sa quête de podium à l’occasion de la réception de Lille, dimanche soir au Groupama Stadium, le club de Jean-Michel Aulas sait qu’il faut désormais passer à la vitesse supérieure. Et pour cela, il est clair que les attaquants de l’OL se doivent de ne plus trop vendanger. L’inefficacité lyonnaise commence à se voir et Peter Bosz ne le cache même plus, les occasions ratées ont coûté de précieux points à sa formation. Avec ses 34 buts marqués depuis le début de la saison, Lyon n’est qu’à 4 réalisations de l’OM et 3 de Nice, mais les chiffres ne mentent pas. Moussa Dembélé et ses coéquipiers trouvent souvent le cadre adverse, mais ne trompent que rarement les gardiens de but sur ces occasions nettes. Selon Opta, à Lyon, il faut 3,8 tirs cadrés pour marquer un but, seuls Troyes et Lille sont moins efficaces que le club de Jean-Michel Aulas cette saison en Ligue 1.

Lyon croque des occasions et le paie cher

+3 points 😊💪🏾👍🏾

50 goals scored in all competitions for @OL_English

50 buts marqués toutes compétitions avec @ol

Thanks for your support 🔴🔵 @dembelition pic.twitter.com/dZk0MjEwzz — Moussa Dembélé (@MDembele_10) January 16, 2022

Et si l’on s’en réfère aux fameux expected goals, l’Olympique Lyonnais est tout en haut du classement, et loin, lorsqu’il s’agit de faire la différence entre les vrais buts marqués et les expected goals. L’OL a un différentiel de 10,4 buts contre 6,5 pour Lille, et 5,1 pour Lorient. Interrogé sur ce sujet par L’Equipe, Peter Bosz ne cache pas que c’est un souci majeur et que tout est fait pour corriger ce bug majeur qui plombe sa formation. « La première chose, c’est qu’on se crée des occasions. Si on ne se créait pas d’occasions, on ne pourrait pas marquer non plus. Nous, on arrive dans les trente derniers mètres. Maintenant, oui il faut marquer et on s’entraîne là-dessus, en s’essayant de s’adapter aux joueurs qu’on a, et à leurs qualités », explique l’entraîneur néerlandais, conscient que cela doit se régler de toute urgence. Et pourquoi pas à partir de dimanche contre une équipe de Lille qui cette semaine a joué en Ligue des champions.