Lyon : Ada Hegeberg, son fabuleux mot d'excuse pour les supporters !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Star de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais, Ada Hegeberg a pensé aux supporters de l'OL qui voudraient venir soutenir leur club préféré contre la Juventus en Ligue des champions.

Le 31 mars prochain, l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais n’aura pas la partie facile en quart de finale de la Ligue des champions, puisque les footballeuses rhodaniennes affronteront leurs homologues de la Juventus. Et pour cette rencontre face à la formation italienne, l’OL compte sur un Groupama Stadium très largement rempli, et même pourquoi pas plein, les affluences ayant toujours été grandes à Lyon pour les matchs au sommet. Mais, afin de permettre au maximum de monde de venir au stade, Ada Hegeberg a eu une drôle d’idée. L’international norvégienne, première Ballon d’Or de l’histoire du football féminin, a en effet diffusé via son compte Twitter, une lettre d’excuse pour les fans lyonnais qui viendront au match contre la Juventus et n’iront pas au travail ou à l’école le lendemain.

Lyon veut un stade comble contre la Juventus

Dans cette lettre, sur papier à en-tête de l’Olympique Lyonnais et avec sa signature, Ada Hegeberg envoie un message. « Madame, Monsieur. Je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de … pour la date du 1er avril 2022. En effet, … ne pourra être présent(e) du fait de notre match de quart de finale de Champions League entre l’Olympique lyonnais et la Juventus ayant lieu le 31 mars 2022 à 21h. Son soutien nous étant indispensable pour atteindre nos objectifs élevés, et comptant sur sa présence, je m’en remets à votre compréhension concernant cette absence. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes salutations les plus sincères », écrit l’international norvégienne. Reste à savoir l'accueil que les employeurs et proviseurs concernés par ce mot d'excuse réserveront à ceux qui l'utiliseront dans un peu plus d'un mois.