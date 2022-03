Lyon : 30 points sur 30, Peter Bosz vise la remontada !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lyon pointe à neuf points du duo OM-Nice avant de se déplacer à Reims, et comme les deux clubs du Sud s'affrontent ce dimanche, l'OL reprendra du terrain en cas de victoire à Delaune. Peter Bosz veut croire au miracle.

Les joueurs et le staff de l’Olympique Lyonnais le savent, très souvent après un match européen, la rencontre qui suivait n’a pas tourné dans le bon sens, et cela a notamment été le cas dimanche dernier lorsque Léo Dubois et ses coéquipiers ont été balayés par Rennes quelques jours après la victoire à Porto. Dans la foulée de la qualification pour les quarts de finale de l’Europa League, Peter Bosz espère que sa formation réussira à renverser la tendance, et cela ne sera pas facile puisqu’en plus l’OL n’a pas gagné depuis longtemps en déplacement à Reims. Avant ce rendez-vous décisif ou presque concernant les derniers espoirs de Lyon de décrocher une place européenne via le championnat, l’entraîneur est confiant et croit que sa formation peut encore renverser des montagnes d’ici la 38e journée de Ligue 1. Même si pour l’instant le club de Jean-Michel Aulas est à 8 points de Rennes, actuel quatrième au classement, et à 9 du duo Marseille-Nice, Bosz est chaud.

30 points à prendre, Lyon peut le faire !

Le groupe lyonnais pour le déplacement sur la pelouse du @StadeDeReims, ce dimanche à 17h05 ! 🦁🔴🔵#SDROL #AliExpress pic.twitter.com/YCuwnBIZHW — Olympique Lyonnais (@OL) March 19, 2022

Avant de prendre la direction de Reims, Peter Bosz est lui fermement convaincu que son équipe peut encore faire des miracles, et aligner les victoires pour doubler tout le monde dans la dernière ligne droite. « J’ai des difficultés de temps en temps à expliquer pourquoi il y a une différence entre mon équipe en Ligue Europa et celle en L1, pourquoi on a le match contre Rennes et pourquoi on a celui contre Porto. Mais on n'est pas loin du podium, je sais que beaucoup de gens pensent que c'est perdu mais on a dix matches, donc trente points à prendre. Et ce n'est pas fini. J'espère faire une série et comme les autres jouent entre eux, ils vont perdre des points. Ces mots, je vais les répéter lors de la causerie », a prévenu l’entraîneur néerlandais de l’Olympique Lyonnais, qui sait également que l’OL a souvent fait des énormes fins de saison dans un passé pas si lointain.