Lucas Perri vendu, grosse surprise pour l'OL

Par Quentin Mallet

Prévu depuis de nombreuses semaines pour rassurer la DNCG, le départ de Lucas Perri à Leeds United est sur le point d'être officialisé. Grâce à ce transfert, l'Olympique Lyonnais va récupérer une belle somme. Surtout, va l'avoir dans son intégralité.

Des surprises comme celle-ci font toujours plaisir. Avant même le premier passage devant la DNCG, l'Olympique Lyonnais avait prévu de se séparer de Lucas Perri. Le gardien brésilien disposant d'une belle cote sur le marché des transferts, la direction lyonnaise voulait en profiter pour récupérer un joli pactole sur sa vente. Quelques semaines plus tard, c'est chose faite. Plus tôt dans la matinée de ce jeudi 24 juillet, la presse française a divulgué en chœur des révélations sur le transfert de l'ancien portier de Botafogo à Leeds United. Avec leur remontée en Premier League, les Peacocks avaient besoin d'un gardien de taille et ont trouvé chaussure à leur pied. Pour le recruter, l'écurie anglaise s'est accordée avec ses homologues lyonnais sur indemnité de transfert de 16 millions d'euros. Et s'il était à craindre que son ancien club brésilien récupère une partie de ce montant, il n'en est finalement rien.

Gros pactole pour l'OL grâce à Lucas Perri

Arrivé de Botafogo en janvier 2024 pour seulement 3,25 ME, Lucas Perri va permettre à l'Olympique Lyonnais de faire une belle plus-value. Et contrairement à ce qui était annoncé dans le communiqué annonçant son arrivée, le club rhodanien ne touchera pas que 50% du transfert. En effet, selon L'Equipe, l'OL va bel et bien percevoir l'intégralité des 16 ME dépensés par Leeds pour le gardien brésilien. Nombreux sont les supporters lyonnais qui auraient espéré une vente plus importante, mais face à l'urgence financière dans laquelle leur club de coeur se trouve, il est difficile d'empêcher les prétendants de négocier à la baisse.