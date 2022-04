Lucas Paqueta, très mauvaise surprise avant West Ham !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A la veille du match retour d'Europa League contre West Ham, Lucas Paqueta ne s'est pas entraîné avec le groupe de Peter Bosz.

Présent en conférence de presse à 24 heures de la réception du club anglais au Groupama Stadium, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'a pas voulu trop en dire sur l'état de ses troupes, histoire de brouiller les pistes pour David Moyes. « Quel est l’état des joueurs incertains ? On parlera avec le staff médical et on décidera ce mercredi s'ils s'entraînent avec le groupe », a confié Peter Bosz. L'ultime séance de travail était donc scrutée à la loupe, et la première bonne nouvelle est qu'Anthony Lopes y participait sans aucun problème apparent, malgré un beau bandage. Thiago Mendes, Houssem Aouar et Tanguy Ndombele étaient bien là eux aussi, ce qui est bon signe.

Lucas Paqueta forfait contre West Ham, Lyon tremble

Mais la mauvaise surprise est venue du fait que Lucas Paqueta ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers de l'OL, le joueur brésilien restant à travailler en salle. Sa présence jeudi contre West Ham est désormais très incertaine, et forcément cela inquiète les supporters lyonnais, lesquels connaissent l'importance énorme du milieu de terrain brésilien. Sans Lucas Paqueta, l'Olympique Lyonnais n'est plus tout à fait la même équipe, Peter Bosz doit croiser les doigts en espérant que son joueur soit rétabli et à 100% jeudi soir.