Lucas Paqueta et Lyon, négociations à l'arrêt !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lucas Paqueta a encore trois ans de contrat avec l'Olympique Lyonnais, mais les négociations salariales avec le club de Jean-Michel Aulas sont à l'arrêt. Et un départ du milieu brésilien est toujours dans l'air.

Tandis que son ancien coéquipier à l’OL, dont il est toujours l’ami, Bruno Guimaraes, flambe à Newcastle, Lucas Paqueta passe une zone de turbulences à Lyon. A l’image de ses coéquipiers, le milieu offensif brésilien de 24 ans n’arrive pas à faire la différence, alors que depuis son arrivée en 2020 il avait pris l’habitude de régaler les supporters de l’OL et les amateurs de football. A quelques mois du Mondial au Qatar, l’international brésilien se pose évidemment énormément de questions sur son avenir à Lyon ou ailleurs. Dans le dossier Paqueta, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont un gros avantage, à savoir que le joueur déniché par Juninho à l’AC Milan pour 20 millions d’euros a encore trois ans de contrat avec l’Olympique Lyonnais. Autrement dit, il n’y a ni urgence ni pression énorme pour trouver un accord. Mais il y a aussi un gros point faible dans le contrat qui lie Lucas Paqueta à Lyon, c’est le salaire. Et là, il y a urgence à régler ce problème majeur.

Paqueta n'a pas un salaire énorme à Lyon, mais ça ne discute plus

A l’OL, Lucas Paqueta gagne moins de 250.000 euros par mois, et il est à peine dans le top 10 du vestiaire de Peter Bosz, dominé par Tanguy Ndombele, Jérôme Boateng, Anthony Lopes, Houssem Aouar et Thiago Mendes, tous situés dans la tranche 300.000 euros et plus. En décembre dernier, le club rhodanien et les représentants de Lucas Paqueta avaient entamé des discussions pour une augmentation de salaire contre une prolongation de contrat, mais selon L’Equipe le milieu de terrain a finalement décidé de mettre toutes ces négociations à l’arrêt en attendant la fin de la saison 2021-2022. Lucas Paqueta veut tout donner jusqu’au soir de la 38e journée avant de penser à son avenir. De son côté, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais sont évidemment à l’écoute du mercato concernant un joueur dont la valeur n’a échappé à personne en Europe, et surtout pas en Premier League. Pourquoi pas à Newcastle, nouveau riche du football anglais, où Bruno Guimaraes rêve de le faire venir ?