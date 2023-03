Lovren désigne le vrai crack de l’OL et c’est une surprise

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De retour depuis cet hiver, Dejan Lovren a pour mission d’encadrer les jeunes de l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central n’est pas tendre avec ses coéquipiers, pas même avec Castello Lukeba qu’il considère comme un futur grand joueur.

A force de retomber dans ses travers, l’Olympique Lyonnais ne parvient toujours pas à décoller au classement. L’actuel 10e de Ligue 1 reste distancé par ses concurrents dans la course aux places européennes. En cause, le manque d’efficacité offensive encore aperçu contre Lorient (0-0) dimanche, et les erreurs défensives qui agacent Dejan Lovren.

« Parfois, c'est bien, parfois moins bien, a regretté le défenseur central face aux médias. On a besoin de changer. C’est comme les montagnes russes et je suis malade de ça. Si on ne comprend pas qu’on a besoin de changer les choses et de ne pas faire les mêmes erreurs, ça va être compliqué. Il faut bien regarder sur la vidéo ce qui est mal fait. »

« On a besoin de parler à chaque fois, a poursuivi l’ancien joueur de Liverpool. On est très jeunes, on ne comprend pas peut-être, mais j’essaye de parler avec les jeunes et le coach. On fait parfois des erreurs d’amateur et c’est inacceptable pour un club comme l’OL. » Dejan Lovren ne cite pas de noms. Mais on peut penser que ses jeunes coéquipiers en défense sont visés. Le Croate a pourtant un faible pour Castello Lukeba qu’il compare à son compatriote Josko Gvardiol, la révélation du RB Leipzig convoitée par les plus grands clubs.

Lovren se moque de Lukeba

« C'est bien, franchement on communique bien. Il comprend ce que je lui demande. Franchement c’est un très, très bon joueur avec les qualités pour devenir un jour un des meilleurs défenseurs. Moi je peux comparer avec Josko Gvardiol, il a toutes les choses. Il est très, très jeune et il a encore besoin de travailler beaucoup. Je suis là pour lui, pour lui donner des conseils. C'est vraiment un joueur avec qui j'aime jouer. Il comprend vite. Pas pour le style pour les cheveux mais… Ça prend encore du temps », a plaisanté le cadre lyonnais, impressionné par le potentiel du défenseur de 20 ans.