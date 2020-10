LOSC : Christophe Galtier à Lyon, il répond aux rumeurs

Dans : OL.

A la veille du match entre Lille et Lyon, Christophe Galtier a évidemment été interrogé aux rumeurs qui l'envoient sur le banc de l'OL la saison prochaine à la place de Rudi Garcia.

Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du LOSC se doutait bien qu’il allait devoir répondre à différentes informations qui annoncent que l’OL a lancé les manœuvres pour le faire venir à la place de Rudi Garcia en 2021-2022 lorsque ce dernier sera arrivé en fin de contrat. Et 24h avant de croiser ce même Rudi Garcia au stade Pierre-Mauroy, Christophe Galtier a tenu à calmer tout le monde sur ce dossier forcément très sensible, puisqu’on dit qu’il serait lassé du mode de fonctionnement de Lille, notamment parce que Luis Campos a disparu de la circulation et qu’il doit donc gérer beaucoup de choses en même temps.

Pour Christophe Galtier, cette histoire de futur départ à Lyon ne doit pas être prise au sérieux. « Je n’ai pas cinq ou dix minutes à donner sur un autre sujet que la préparation du match face à Lyon. Ce ne sont que des rumeurs. Je suis concentré sur notre match, qui est très important. Tout ce qui peut se dire, s’écrire, c’est pour les gens. Je suis hermétique à tout ça. Les gens qui me connaissent savent très bien que je suis très concentré sur le match, car c’est un match très très important », a prévenu l’entraîneur de Lille, conscient probablement que cela ne suffira pas à éteindre les rumeurs qui circulent intensément depuis 24 heures sur ce sujet.