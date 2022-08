Lorient-OL sur un terrain détruit, la LFP sous pression

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Comme chaque année à cette période, la Ville de Lorient organise le célèbre festival interceltique, et à quelques jours du match contre l'Olympique Lyonnais, la pelouse du Moustoir est dans un état désastreux.

Depuis 24 heures, les supporters de Lorient et de Lyon se demandent si le match de la 2e journée de Ligue 1 entre leurs deux équipes, programmé dimanche à 13h, aura bien lieu à la date prévue. Car c’est peu dire que la pelouse du Moustoir n’a plus de pelouse que de nom, l’addition de la canicule et du passage du festival interceltique dans le stade des Merlus ayant transformé le terrain de football en…rien. Ce n’est évidemment pas la première fois que ce festival mondialement connu qui se déroule toujours à la même période se termine au Moustoir ce jeudi soir, et on peut se demander pourquoi le fameux logiciel qui gère le calendrier de la Ligue 1 ne tient pas compte de cela. Mais c’est une évidence, l’équipe de Lorient, qui s’est imposée dimanche dernier à Rennes, n’a pas un terrain aux normes de la Ligue 1. Le club breton attend désormais la visite de l’émissaire de la Ligue de Football Professionnel, la réception de Lucas Paqueta et ses coéquipiers n’étant pas garantie.

La LFP va débarquer à Lorient, le Moustoir à la loupe

DG FC Lorient:

« Nous mettons tout en oeuvre avec la ville pour avoir une pelouse praticable dimanche.

Interrogé par Ouest-France sur un possible report de ce Lorient-Lyon, le directeur général des Merlus garde confiance, même s’il est conscient que c’est la LFP, et pas Jean-Pierre Foucault, qui aura le dernier mot. Arnaud Tanguy avouant qu’il n’y avait aucun plan B pour faire jouer ce Lorient-OL. « La pelouse n'est pas dans un état optimal (sic). Nous mettons tout en oeuvre avec la ville pour avoir une pelouse praticable dimanche. La Ligue viendra sur site à J-2, J-3 pour constater l'état de la pelouse et voir si le terrain est praticable, ce qui devrait être le cas. Pour l'instant, il n'y a pas de stade qui peut nous accueillir, et on est sur l'option de jouer au Moustoir sur la pelouse comme elle est », prévient le DG de Lorient. Prime Vidéo, diffuseur de cette affiche du dimanche midi, poussera certainement à ce que ce match ait lieu, histoire de ne pas voir une case horaire se libérer au dernier moment.