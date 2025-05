Les supporters de l'OL fêtent la relégation de l'ASSE

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après l'émotion de cette dernière journée de Ligue 1, et les adieux d'Alexandre Lacazette, les supporters lyonnais se sont montrés chambreurs.

Profitant de la victoire à l'ultime seconde du Havre à Strasbourg, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour l'UEFA Conference League et cela a suffi au bonheur des fans de l'OL qui savent que l'avenir du club est encore lié à son passage devant la DNCG. Mais, dans les travées du Groupama Stadium, on a également appris que l'AS Saint-Etienne était reléguée en Ligue 2 après sa défaite face à Toulouse (2-3).

La sono surpuissante n'aide pas, mais on entend des "Sainté en Ligue 2" descendre des travées du Groupama Stadium pic.twitter.com/bYr8alwhRN — Le Progrès OL (@LeProgresOL) May 17, 2025

Et un chant « Sainté en Ligue 2 ! » a longuement été entonné par les supporters encore présents, preuve que malgré la défaite de l'OL le mois dernier dans le Chaudron, on est bien heureux du côté de la capitale des Gaules de voir l'éternel rival être relégué. Il n'y aura donc pas de derby la saison prochaine, sauf si le club de John Textor fait l'objet d'une rétrogradation en raison de son bilan financier.