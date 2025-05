L'ASSE retombe en Ligue 2, Reims barragiste, l'incroyable scénario

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La dernière journée de Ligue 1 a tourné à la catastrophe pour l'AS Saint-Etienne. En s'inclinant à domicile, les Verts retournent en Ligue 2 après une seule saison. Le barrage opposera Reims au FC Metz, Le Havre s'imposant à Strasbourg à la dernière seconde.

La confiance était de mise ce samedi du côté de Geoffroy-Guichard avant le coup d'envoi du match contre le TFC, puisque Saint-Etienne pouvait jouer le barrage contre Metz en s'imposant face à Toulouse, tandis que Le Havre se déplaçait à Strasbourg qui jouait l'Europe. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu puisqu'après seulement un quart d'heure de jeu, les visiteurs menaient 0-2 dans un Chaudron pétrifié. Avant la pause, Tardieu redonnait de l'espoir aux Verts (2-1, 38), mais cela n'allait pas être long. En effet, après la pause, Gboho douchait les espoirs stéphanois (1-3, 58e). Et même si Batubinsika réduisait le score (2-3, 63e), le score en restait là et dans une ambiance de cathédrale, l'ASSE s'inclinait et officialisait sa descente en Ligue 2.

90e+6 : ⏹️ Fin du match à GG. Au terme d’une saison difficile, les Verts sont relégués et évolueront en L2 la saison prochaine.



💚 2-3 🟣 #ASSETFC pic.twitter.com/cXkkMi7ZcN — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 17, 2025

A dire vrai, l'AS Saint-Etienne n'aura pas d'énormes regrets puisque dans le même temps, et dans un scénario totalement fou, Le Havre s'est imposé (2-3) sur un penalty de Touré à l'ultime seconde (90e+8). Alors que les Normands avaient été menés deux fois au score, ils ont réussi à s'imposer, quittant la place de barragiste car c'est le Stade de Reims, battu à Lille (2-1) qui se retrouve à la fameuse seizième place de Ligue 1. Les Champenois affronteront le FC Metz pour tenter de sauver leur place dans l'élite.