Les Rangers se demandent ce que l’OL fout là

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Opposé à l’Olympique Lyonnais jeudi, pour leur entrée en lice en Europa League, les Rangers s’attendent à un match difficile. Le manager Steven Gerrard prend les Gones au sérieux, et ce malgré leur début de saison mitigé.

Les performances de l’Olympique Lyonnais sur la scène européenne ont visiblement marqué les esprits. Notamment du côté de Glasgow. Futurs adversaires du club rhodanien jeudi en Europa League, les Rangers se disent opposés à une équipe de haut niveau. Steven Gerrard a bien noté les difficultés des Gones depuis le début de la saison. Mais pour le manager de l’équipe écossaise, les hommes de Peter Bosz jouent dans la cour des grands.

« Un gros club qui devrait être en LdC »

« Quand un nouvel entraîneur arrive, cela prend du temps de construire un style de jeu et un système. Il faut que les joueurs et l'entraîneur s'habituent les uns aux autres, a défendu Steven Gerrard. Lyon a de très bons joueurs, c'est un gros club qui devrait être en Ligue des Champions. Ils ont aussi un entraîneur très expérimenté et on ne se fait aucune illusion sur la difficulté du match que nous avons à jouer demain. L'absence de Moussa Dembélé (blessé) ? Ce serait très naïf de croire que Lyon sera moins fort juste parce qu'un joueur lui manque. »

« On peut toujours apprendre en jouant contre les meilleures équipes, a ajouté le coach de l’actuel leader en Ecosse. (…) Les matchs face à des équipes comme Lyon, c'est ce que tout le monde veut vivre. Ce sera un gros test, sans aucun doute, il faudra un niveau de concentration élevé, sinon contre ces équipes on est punis très vite. (...) Mais on a confiance dans le fait qu'on peut jouer à ce niveau et être compétitifs, on veut leur poser des problèmes. » Ce respect affiché légitime les ambitions du président Jean-Michel Aulas, désireux de remporter l’Europa League cette saison.