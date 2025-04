Les Lyonnais l’insultent, Sidney Govou répond fièrement

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Aux commentaires lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain (0-1) mardi, Sidney Govou n’a pas été épargné par les critiques. Le consultant se retrouve pointé du doigt pour son manque d’objectivité. Ses analyses ont notamment agacé les supporters de l’Olympique Lyonnais à qu'il a répondu sur les réseaux sociaux.

Canal+ a fait un carton. Mardi soir, 2,74 millions de téléspectateurs étaient devant leur écran pour le match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Cette demi-finale aller de Ligue des Champions a permis à la chaîne cryptée de réaliser la deuxième meilleure audience de son histoire. Le seul point négatif, c’est que parmi tous les abonnés, certains n’étaient pas du tout satisfaits des commentaires. C’est notamment le cas de supporters de l’Olympique Lyonnais qui reprochent à Sidney Govou un manque d’objectivité.

supporters lyonnais ,marseillais etc je ne suis pas Parisien mais j’aime le foot et ce que propose ce PSG est exceptionnel malgré vos insultes je ne m’empêcherai jamais de le dire Le jour ou vos équipes seront à ce niveau je le dirai aussi avec plus de plaisir pour l’OL qd même https://t.co/cCR3VY3X6a — Govou Sidney (@GovouSidney) April 30, 2025

Le consultant de Canal+ se retrouve pointé du doigt pour des analyses pro-Paris Saint-Germain. Au lendemain de la rencontre, l’ancien Gone a donc tenu à mettre les choses au clair avec autorité sur le réseau social X. « Supporters lyonnais, marseillais, etc... Je ne suis pas Parisien, mais j'aime le football et ce que propose ce PSG est exceptionnel, a totalement assumé le complice du journaliste Paul Tchoukriel. Malgré vos insultes, je ne m'empêcherai jamais de le dire. Le jour où vos équipes seront à ce niveau, je le dirai aussi, avec plus de plaisir pour l'OL quand même. »

Canal+ et l'ancien speaker du PSG

Que Sidney Govou se rassure, il n’était pas le seul employé de Canal+ dans le viseur des téléspectateurs mécontents. Le diffuseur des compétitions européennes a été critiqué pour son traitement du Paris Saint-Germain, et notamment lorsque la chaîne dirigée par Maxime Saada a invité l’ancien speaker du club francilien pour annoncer la compo de Luis Enrique. Qui sait, les deux Olympiques, s’ils se qualifient, bénéficieront peut-être du même enthousiasme la saison prochaine.