Canal+ a salement énervé l'OM

Par Claude Dautel

La couverture du match Arsenal-PSG par Canal+ a mis en furie les supporters marseillais. C'est notamment la présence de l'ancien speaker du Paris Saint-Germain sur le plateau de la chaîne cryptée qui a fait des vagues.

Pour annoncer la composition de l'équipe du PSG qui débutait contre Arsenal, Hervé Mathoux avait invité Michel Montana, le légendaire speaker du Parc des Princes, désormais retraité après plus de 700 matchs du Paris Saint-Germain. Dans son style, Michel Montana a donc enflammé le plateau du Canal Champions Club, et il est ensuite revenu à la fin de la première mi-temps pour annoncer le but d'Ousmane Dembélé pour le plus grand plaisir des supporters du PSG présents sur le plateau de Canal+, mais pas de leurs homologues de l'OM. Très vite, le ton est monté et les critiques sont tombées contre le diffuseur exclusif de la Ligue des champions...qui pourrait donc donner les matchs de l'OM la saison prochaine.

L'ancien speaker du PSG sur Canal+, l'OM tousse

La composition du PSG vous est présentée par le speaker iconique du Parc des Princes, Michel Montana 🎤



Le coup d'envoi d'Arsenal / PSG c'est dans quelques minutes sur CANAL+FOOT ! 🏆#ARSPSG | #UCL pic.twitter.com/LGL9VCHqD2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 29, 2025

« Je ne vous ai jamais vu faire ça pour un autre club français quel qu’il soit Canal Plus », a lancé le très populaire compte MercatOM sur X, déclenchant une vague de contestations de la part des supporters de l'Olympique de Marseille. « canalplus a toujours été une chaîne pro PSG », « C'est d'un ridicule... », « canal + : Qsg tv », tout cela au milieu de message nettement plus injurieux et méchants à l'encontre de la chaîne du groupe Bolloré que tout le monde veut cependant voir revenir pour diffuser la Ligue 1.

Face à ces critiques, des fans du PSG ont tout de même relativisé tout cela, rappelant que les récentes performances de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions n'avaient pas permis au Canal Champions Club d'inviter des représentants de l'OM. Une chose qui pourrait changer la saison prochaine, ce dont C+ doit rêver plus que tout puisqu'avec l'OM et le PSG en Ligue des champions, la chaîne cryptée devrait battre des records en matière d'audience.