Lepenant, un joueur comme on n'en fait plus à l'OL

En ce début de mercato, l’OL a réalisé un joli coup en s’attachant les services de Johann Lepenant en provenance du Stade Malherbe de Caen.

Contre un chèque avoisinant les 5 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais a réalisé l’un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1. Encore méconnu des amateurs de Ligue 1, Johann Lepenant sera observé de près sous les couleurs de l’OL. Et s’il y a de grandes chances qu’il débute la saison dans la peau d’un remplaçant aux yeux de Peter Bosz, cela ne durera sans doute pas très longtemps selon Cédric Hengbart, son ancien entraîneur à Caen. Pour l’ex-défenseur du Stade Malherbe, qui a eu Johann Lepenant sous ses ordres, il ne fait aucun doute que l’international espoirs français parviendra à hisser son niveau de jeu pour prétendre à une place de titulaire à l’OL d’ici quelques mois. Malgré la concurrence XXL de Caqueret, Thiago Mendes ou encore Aouar, la hype Lepenant va bientôt déferler sur l’OL et Peter Bosz ne pourra pas y résister selon Hengbart.

Un joueur ultra complet selon Hengbart

« Il excelle dans le jeu collectif car il est toujours disponible pour son partenaire. Il prend le football comme un plaisir et un jeu. Il y en a de moins en moins des joueurs comme ça. Un jour, je lui ai demandé de jouer défenseur central. Et sa réponse m'avait frappé : 'ah génial, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué là'. D'habitude, les joueurs râlent si tu ne les fais pas jouer à leur poste. Même quand il est remplaçant, il se donne à 100% quand il rentre. Lui veut juste jouer au foot. Il arrive dans un grand club et va côtoyer de très grands joueurs. Il aura une période d'adaptation et c'est tout à fait normal. Avant de se lâcher complètement, il faut que Johann se sente bien. C'est le style de joueur qui sait s'adapter même si le niveau augmente. Je suis persuadé qu'il va encore progresser à Lyon. Si le club l'a engagé dès cet été, c'est qu'il sait que Johann peut réussir tout de suite. Il peut être la belle surprise de la saison 2022-23. J’ai rarement vu un joueur aussi complet » a lancé sur Eurosport un Cédric Hengbart très élogieux envers Johann Lepenant, que les supporters de l’OL ont hâte de découvrir en Ligue 1 la saison prochaine.