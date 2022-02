OL : Qui protège Léo Dubois ? Lyon s'interroge !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Symbole de la faillite de l'Olympique Lyonnais samedi à Monaco, Léo Dubois n'a pas mis un pied devant l'autre face à Sofiane Diop. L'international tricolore est chahuté à l'OL.

C’est peu dire que les supporters de l’Olympique Lyonnais voient rouge à l’évocation des performances de Léo Dubois, le capitaine désigné par Peter Bosz. L’ancien joueur du FC Nantes, arrivé libre à l’OL en juillet 2018, a beau être abonné à l’équipe de France, cela ne lui donne aucun atout du côté de la capitale des Gaules. A 27 ans, le défenseur focalise tout l’agacement face aux résultats lyonnais depuis le début de l’actuelle saison, d’autant plus lorsque l’on compare ses prestations par rapport à celles de joueurs formés au sein du club de Jean-Michel Aulas. Même au sein de la presse régionale, le doute est là concernant le choix de l’entraîneur néerlandais de faire de Léo Dubois un titulaire indiscutable et le capitaine de ce Lyon-là. « Le coach néerlandais après le match avait pointé la faillite collective de ses joueurs. A commencer par son capitaine, Léo Dubois. Dépassé et émoussé physiquement, le latéral de 27 ans, repositionné défenseur axe droit, a semblé totalement perdu sur le terrain. Très souvent pris dans son dos, l’ancien Nantais a eu beaucoup de mal à gérer l’activité de Sofiane Diop, et vécu une soirée cauchemardesque », rappelle ce lundi Le Progrès.

Léo Dubois focalise toutes les critiques à Lyon

On s’interroge tous sur la vie , la mort .

Et également sur Léo Dubois @OL

Qui le nomme capitaine, le titularise , et le maintient sur le terrain ?

Quels sont ses réseaux . On veut savoir .On veut comprendre.

( merci @Matolisso ) https://t.co/EnFGBhWzuC — Dom Blanchard ♻️ (@Blancharddom) February 6, 2022

Ancien journaliste de TF1 et LCI, et supporter acharné de Lyon, Dominique Blanchard n’y va pas non plus par quatre chemins au moment d’évoquer le défenseur de l’OL. « Le travail défensif de Léo Dubois est à montrer dans toutes les écoles de foot. Que fait ce mec sur un terrain de L1 ?????? Quand vous pensez que Léo Dubois a le numéro 14 , le numéro de Cruyff ! Je serai de la famille du Néerlandais je lui ferai un procès ! On s’interroge tous sur la vie, la mort . Et également sur Léo Dubois. Qui le nomme capitaine, le titularise, et le maintien sur le terrain ? Quels sont ses réseaux. On veut savoir. On veut comprendre », ironise le journaliste visiblement exaspéré. Des arguments souvent repris par les supporters de Lyon, ces derniers étant interloqués que Peter Bosz continue encore et toujours de faire confiance au défenseur. Attention cependant à ne pas oublier que si Léo Dubois est dans le dur, ses coéquipiers ne sont parfois pas mieux.