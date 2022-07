Léo Dubois à Galatasaray, c’est ok !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Un premier transfert dans le sens des départs va avoir lieu à l'OL, avec l'accord trouvé avec Galatasaray pour le départ de Léo Dubois.

Capitaine de l’Olympique Lyonnais, Léo Dubois n’est plus en odeur de sainteté dans le Rhône et va quitter le club cet été. Le défenseur arrivé libre de Nantes a souffert en raison de ses performances décevantes mais aussi de l’éclosion de Malo Gusto, qui le pousse vers la sortie. S’il espérait rebondir dans un championnat majeur, Léo Dubois se dirige vers une toute autre destination. Galatasaray le suit depuis quelques semaines et a trouvé un accord avec l’OL selon le journaliste turc Osman Cenzig. Ce dernier affirme qu’un transfert de 3 millions d’euros est désormais en place, avec les bonus inclus dans ce montant.

Dubois ok pour rejoindre Galatasaray

Galatasaray, sağ bek Leo Dubois transferi için Lyon ve oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.



Piyasa değeri 10 milyon euro olan 27 yaşındaki Fransız sağ bek için #Galatasaray, #Lyon'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. pic.twitter.com/UcROjY7d7M — Osman Cengiz (@osmcengizz) July 17, 2022

Le bonus serait de 500.000 euros. Le club d’Istanbul estime faire une très bonne affaire pour recruter l’international français à ce tarif, alors qu’il était encore estimé à 10 millions d’euros il y a peu. De son côté, le défenseur lyonnais ne s’opposera pas à ce changement dans sa carrière, et la presse d’Istanbul affirme que, en dehors de quelques négociations de bonus côté lyonnais, tout est en ordre pour que l’officialisation de ce transfert ait lieu dans les prochaines heures. Même si la vente ne serait clairement pas énorme sur le plan financier pour l’OL, cela aurait le mérite de libérer une place et de faire partir un joueur que le public avait pris en grippe ces derniers mois.