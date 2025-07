Lees-Melou, le Paris FC débarque et défie l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Annoncé en bonne voie, le transfert de Pierre Lees-Melou à l'OL est mis en danger par le Paris FC, qui vient de débarquer dans le dossier.

Petit coup de pression dans le dossier Pierre Lees-Melou, qui semblait se diriger doucement vers l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien avait fait deux premières offres très basses, avant de revenir à l’assaut avec une proposition atteignant les fameux 6 millions d’euros demandés. Les bonus étaient en discussions ces dernières heures, mais l’optimisme était de mise alors que les négociations se poursuivaient dans le bon sens et dans la bonne humeur. Mais un nouveau riche de la Ligue 1 est venu perturber cette transaction à venir, affirme Le Télégramme. Le journal breton révèle que le Paris FC est arrivé et a proposé la même offre que l’OL pour recruter le milieu de terrain d’expérience, qui plait beaucoup au club francilien. Ce dernier cherche des joueurs rôdes à la Ligue 1 et l’échec de la piste menant à Benjamin André a beaucoup agacé les dirigeants du club promu.

La deuxième offre du Paris FC décisive ?

Selon les informations du Télégramme, le Paris FC se serait aligné sur l’offre lyonnaise (jugée insuffisante) de 6M€. Malgré ce refus, les négociations se poursuivent et l’affaire devrait se conclure assez rapidement, le joueur étant désireux de rejoindre l’OL.

📸 (A.Réau) pic.twitter.com/D2oPwuQnXK — Brest On Air (@BrestOnAir) July 31, 2025

L’offre du Paris FC a été refusée par Brest, qui préfère continuer les discussions avec l’OL, mais il reste à savoir si le club de la capitale surenchérira ou pas, et s’il dépassera ainsi l’offre en finalisation du club lyonnais. Cela pourrait mettre en danger le deal, même si l’avis du joueur va aussi peser, et Pierre Lees-Melou ne veut entendre parler que de l’Olympique Lyonnais et de rien d’autre. Surtout en Ligue 1. Selon Le Télégramme, les choses sont toujours bien parties pour se conclure assez rapidement, même si le Paris FC sème forcément le trouble avec son nouveau projet et ses moyens financiers qui lui permettent de faire une nouvelle offre encore plus convaincante.