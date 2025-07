Lees-Melou à l'OL, ça s'annonce très mal

Dans : OL.

L'OL est très loin du compte concernant le transfert de Pierre Lees-Melou, que Brest ne veut pas lâcher sans récupérer une somme copieuse.

A la recherche d’un milieu de terrain d’expérience pour renforcer son équipe, l’Olympique Lyonnais a des moyens limités, mais cela ne l’empêche pas de viser un joueur confirmé de Ligue 1. La cible est connue, et il s’agit de Pierre Lees-Melou, le maitre à jouer du Stade Brestois qui est devenu un joueur important dans le dispositif d’Eric Roy. A plusieurs reprises déjà, il a fait un appel du pied pour quitter le club breton. Retenu l’an dernier par la perspective de disputer la Ligue des Champions et la fermeté du SB29, l’ancien niçois a négocié avec son club la possibilité d’un transfert. Pour cela, Brest espère récupérer 6 millions d’euros, soit le montant de sa valeur marchande, lui qui a encore deux ans de son contrat. Pour un joueur de 32 ans, cela peut paraitre ambitieux mais les choses sont convenues ainsi dans le Finistère.

L'OL augmente son offre de 0,5 million d'euros

Ce n’est pas l’opinion que se fait l’OL du prix du joueur. Selon l’informateur Mohamed Toubache-Ter, le club rhodanien a confirmé son intérêt pour Lees-Melou en effectuant deux offres. La première était de 3 millions d’euros, et la seconde de 3,5 millions d’euros. Les deux propositions ont été refusées et Brest a fait savoir que rien ne pourrait se faire avant d’atteindre la barre des 6 millions d’euros. L’OL va-t-il faire une dernière tentative pour s’approcher de cette marque avec les bonus ? C’est possible mais l’addition commence à devenir lourde pour la formation de Paulo Fonseca, qui a des moyens extrêmement limités cet été, et ne peut pas grimper trop haut au risque de voir ses investissements être freinés ou stoppés par la DNCG, qui surveille toujours de près les comptes lyonnais. Autant dire que la partie est loin d’être gagnée pour le moment. A moins d'une vente miracle comme l'intérêt soudain de Los Angeles Galaxy pour Ernest Nuamah pour un montant proche des 20 millions d'euros.