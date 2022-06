Le Real Madrid menace l'OL pour Rayan Cherki

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Handicapé par une blessure lors de la fin de saison, Rayan Cherki n’a pas véritablement explosé à l’OL malgré les espoirs placés en lui.

Auteur de 2 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Rayan Cherki ne s’est pas imposé comme un titulaire aux yeux de Peter Bosz. La saison prochaine sera-t-elle la bonne pour l’international espoirs français, amené à devenir un futur leader technique de l’Olympique Lyonnais ? Nul doute que Peter Bosz comptera sur le natif de Lyon, à l’heure où Jean-Michel Aulas a promis que le club rhodanien voulait une identité forte avec une équipe composée en grande partie de joueurs formés au club. Dans le cas où Rayan Cherki viendrait en tout cas à exploser, cela n’échappera pas aux cadors européens, lesquels suivent pour la plupart l’évolution de Rayan Cherki. C’est notamment le cas du Real Madrid, dont les scouts sont très attentifs aux prestations de l’ailier droit de 18 ans.

Le Real Madrid suit toujours Cherki

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Et pour cause, Goal Espagne rapporte que le Real Madrid suit de très près deux grands espoirs du football européen : Jude Bellingham… et Rayan Cherki. A l’époque où Zinedine Zidane était encore l’entraîneur du Real Madrid, le club de la capitale espagnole était attentif aux prestations du milieu offensif de l’OL. Malgré le départ de Zinedine Zidane, il semblerait que le Real Madrid soit toujours à l’affût, prêt à bondir au cas où Rayan Cherki explose. Les Merengue pourraient par ailleurs tenter de jouer un vilain tour à l’Olympique Lyonnais en convaincant Cherki de rejoindre le Real Madrid à l’issue de son contrat, lequel expirera en juin 2023 dans la capitale des Gaules. Depuis plusieurs semaines, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot tentent de prolonger le bail de Rayan Cherki… sans succès pour le moment. Il faut dire que malgré le fait qu’il n’ait pas encore explosé, le milieu offensif lyonnais de 18 ans est déjà très courtisé en France (Nice) et à l’étranger.