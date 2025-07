Le Qatar aussi veut aider l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Un joueur encombrant de l'effectif lyonnais va pouvoir partir prochainement, en raison de l'accord trouvé entre Jordan Veretout et Al-Arabi SC. Les deux clubs doivent encore se mettre d'accord.

Gros salaire et performances en dents de scie, Jordan Veretout n’a pas donné satisfaction cette saison à l’Olympique Lyonnais, et il a même perdu de l’importance au fur et à mesure que les matchs s’enchainaient. A un an de la fin de son contrat, il est comme Nemanja Matic clairement poussé dehors en raison de ses émoluments qui ne correspondent plus avec ce que l’OL veut mettre en place. Difficile toutefois de s’en défaire dans ces conditions, mais la solution pourrait bien venir du Moyen-Orient. En effet, RMC annonce que le club d’Al-Arabi souhaite le faire signer et a déjà débuté les discussions avec le milieu de terrain révélé à Nantes. Un accord est même déjà en place entre le club qatari et Jordan Veretout affirme la radio sportive, dont le journaliste Fabrice Hawkins précise toutefois que l’OL ne doit pas s’attendre à une grosse indemnité de transfert.

Un petit transfert pour Veretout

🚨EXCL Accord entre Jordan Veretout et Al-Arabi SC 🇶🇦



🔹Le milieu et le club ont trouvé un terrain d’entente sur la base d’un contrat de deux ans.



🔹Al-Arabi ne semble pas disposer à débourser une somme importante pour un joueur à qui il reste un an de contrat.

Si Veretout… pic.twitter.com/KmOb7BxN7B — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 1, 2025

L’idée est surtout de se défaire de son encombrant salaire de 3 ME par an. « Al-Arabi ne semble pas disposer à débourser une somme importante pour un joueur à qui il reste un an de contrat. Si Veretout venait à quitter les Gones, Lyon se délesterait de son salaire, ce qui n’est pas négligeable », fait savoir le journaliste. Jordan Veretout, à 32 ans et un an de contrat restant, possède une valeur estimée à 4 millions d’euros, et il n’y aura donc pas de jackpot pour l’OL. Mais avec l’économie de son salaire et le montant du transfert, le club rhodanien peut se voir soulager d’un poids dans les prochains jours si les négociations aboutissent avec la formation de Marco Verratti, qui a terminé dans le bas du ventre mou du championnat du Qatar la saison dernière.