Le PSG, l’adversaire idéal pour l’OL

Par Eric Bethsy

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’Olympique Lyonnais se réjouit à l’idée d’affronter le Paris Saint-Germain dimanche. Après deux défaites consécutives, le club rhodanien compte bien se relancer en Ligue 1.

Si les revers à Lorient (3-1) et Monaco (2-1) ont changé l’ambiance à l’Olympique Lyonnais, on n’ose imaginer les conséquences d’une déroute ce week-end. Le scénario n’est pourtant pas à exclure étant donné que les Gones recevront un Paris Saint-Germain presque inarrêtable cette saison en Ligue 1. On pourrait penser que cette affiche tombe au plus mauvais moment pour le club rhodanien. Mais ce n’est pas du tout le sentiment de Peter Bosz.

L'OL a besoin de rebondir

« C’est une superbe opportunité, s’est réjoui l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais en conférence de presse. Tout le monde sait que le PSG joue très bien, a une super équipe. C’est un challenge énorme pour nous. On avait montré la saison passée qu’on pouvait bien jouer contre eux. » Il est vrai qu’un succès de prestige contre le champion de France amènerait de la confiance au sein du vestiaire. C’est effectivement l’objectif de Corentin Tolisso, confiant malgré le niveau affiché par les Parisiens ces dernières semaines.

« C’est le PSG, on sait toutes les qualités qu’a cette équipe. Jouer contre une équipe aussi forte, ça peut nous servir, a estimé le milieu de terrain. Gagner, ça peut faire énormément de bien dans la tête. On peut le faire, c’est déjà arrivé ici au Groupama Stadium. Moi, j’y crois. Il faut qu’on soit agressifs, intelligents tactiquement, tous ensemble, offensivement et défensivement, et avoir un état d’esprit de guerrier. Paris se bat pour gagner la Ligue des Champions, nous on se bat pour être en Ligue des Champions. » Et pour sauver la tête de Peter Bosz à qui la direction aurait exigé une place sur le podium à la trêve Coupe du monde.