Le PSG fausse la course à l'Europe, l'OL n'en peut plus

Par Claude Dautel

Une semaine après avoir été battu par Nice, le PSG a encore une fois lâché trois points à un candidat aux places européennes, Strasbourg. Du côté de Lyon, on est forcément agacé.

Tandis que le RC Strasbourg est remonté à la quatrième place du classement de Ligue 1 après sa victoire face à une équipe du Paris Saint-Germain délestée de plusieurs de ses stars préservées pour le match contre Arsenal, l'Olympique Lyonnais recule à la septième place du classement avant de recevoir Lens. Une semaine après avoir vu Nice faire le plein de points face au PSG, l'OL constate que c'est Strasbourg qui a dominé des champions de France qui ne pensent plus qu'à la Ligue des champions. Pour le compte spécialisé FansGones, même s'il n'est pas question d'évoquer un complot contre l'Olympique Lyonnais, une théorie qui avait circulé après ASSE-OL, il est clair que Paris fausse la course à l'Europe.

L'OL victime des choix du PSG en fin de saison

« Oh tiens ! Le PSG concède à nouveau une défaite contre un concurrent direct. Quel malheureux hasard, sous couvert de « il faut reposer les joueurs », l’OL, l’OM et Lens se font pénaliser. C’est sans doute un malentendu, arrêtons d’être suspicieux ! Les « arrête de chouiner » me font rire. C’est simplement factuellement pas de chance de passer 30 journées invaincues et en perdre 2 de suite », constate le compte aux 11.000 followers. Il n'est pas le seul à penser cela, puisque même du côté de Lille, dépassé par Strasbourg et Nice, on regrette cette situation : « Le PSG est un fléau pour le championnat français et d’ailleurs c’est un manque de respect total pour leurs propres supporters. On ne parle même pas d’aligner l’équipe B, largement compétitive, mais de défaite volontaire et assumée. »

On saura mercredi soir, avec le match de retour de Ligue des champions contre Arsenal au Parc des Princes, si tout cela a servi à quelque chose. Nul doute que si le PSG va en finale de la Ligue des champions, Luis Enrique et ses joueurs auront rapidement oublié ses deux défaites. Pas certain que cela soit le cas pour les prétendants à l'Europe.