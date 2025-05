Le PSG bis battu, Strasbourg met la pression sur l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

32e journée de Ligue 1

Stade de la Meinau

Le Racing Club de Strasbourg Alsace bat le Paris Saint-Germain 2-1

Buts pour Strasbourg : Hernandez (csc, 20e), Lemaréchal (45e+3)

But pour le PSG : Barcola (46e)

Avec un onze totalement remanié, le Paris Saint-Germain s’est incliné à Strasbourg (2-1) ce samedi. Les habituels remplaçants de Luis Enrique avaient pourtant bien entamé la partie. Impliqués, les Parisiens n’avaient pas la tête à Arsenal et auraient pu ouvrir le score si Ramos, esseulé, avait repris le ballon de la tête, et non de l’épaule.

Hernandez malheureux

Ce sont donc les Alsaciens qui prenaient l’avantage avec un gros coup de pouce de Hernandez (1-0, 20e), buteur contre son camp sur corner. Ce coup du sort marquait le début d’un temps fort en faveur du Racing, logiquement récompensé juste avant la pause quand Lemaréchal (2-0, 45e+3) croisait parfaitement son plat du pied à l’entrée de la surface ! Pas de quoi assommer le PSG immédiatement relancé au retour des vestiaires. On jouait depuis quelques secondes lorsque Barcola, parti de sa propre moitié de terrain, se lançait dans un énorme rush conclu par un pointu astucieux (2-1, 46e) !

🔥 | Bradley Barcola permet au PSG de réduire l’écart ! 💪💥#RCSAPSG



👉 Suivez la rencontre ici : https://t.co/uHnUbT4jNE… pic.twitter.com/Et3IOosxGE — DAZN France (@DAZN_FR) May 3, 2025

La Meinau s’attendait probablement à voir les Parisiens pousser. Mais le champion se contentait d’une possession souvent stérile, jusqu’à la toute fin de match animée par plusieurs situations chaudes comme la tête de Ramos non cadrée. Insuffisant pour empêcher une deuxième défaite consécutive. De son côté, Strasbourg prend provisoirement la 4e place à un petit point de l’Olympique de Marseille, 2e.