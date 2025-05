Le nouveau Lamine Yamal, l'OL est dans le coup

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Chaque saison, le magazine Tuttosport dévoile la liste des 100 joueurs en lice pour le prix du Golden Boy. L’an passé, c’est Lamine Yamal qui a remporté le trophée. Deux joueurs de l’OL figurent dans la liste en 2025.

Lamine Yamal ne pourra pas conserver son titre de Golden Boy acquis en 2024, mais le trophée pourrait rester à Barcelone. Le magazine italien Tuttosport a dévoilé en cette fin du mois de mai, les 100 nommés pour le trophée du meilleur joueur de moins de 21 ans. Pour rappel, un joueur ne peut pas remporter le titre deux fois. Et dans cette liste plusieurs éléments de Ligue 1 y figurent. Outre les lillois Matias Fernandez-Pardo et Ayyoub Bouaddi, deux Lyonnais sont par ailleurs présents. Deux joueurs courtisés sur le mercato en la personne de Malick Fofana et Saël Kumbedi.

Fofana a-t-il une chance ?

Avec une bonne saison du côté de l’OL, Malick Fofana est courtisé sur le mercato. Le Belge est l’une des plus grosses valeurs marchandes du club rhodanien. Cependant, le voir soulever le titre du Golden Boy semble compliqué cette année. L’ailier de 20 ans a néanmoins réalisé une bonne saison en ligue 1 (cinq buts et quatre passes décisives). Les favoris pour la victoire finale sont connus du grand public : Pau Cubarsí et Désiré Doué. De son côté, Saël Kumbedi est également cité. Le défenseur lyonnais arrivé en 2022 a disputé 14 matchs cette saison avec l’OL. Avec les nombreux départs à prévoir cet été, l’ancien du Havre aura peut-être une carte à jouer la saison prochaine dans l’effectif de Paulo Fonseca. Le natif de Stains pourra prétendre à du temps de jeu et sera donc peut-être à nouveau nommé au sein de l’édition 2026 du Golden Boy.