Le Messie est de retour, l'OL croit au miracle

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir en Ligue 1, l'OL reçoit le Stade Rennais au Groupama Stadium. Les Gones vont devoir rapidement se reprendre en championnat après leur défaite dans le derby contre l'AS Saint-Etienne.

L'OL ambitionne plus que jamais une place en Ligue des champions à l'issue de la saison. Pour cela, les hommes de Paulo Fonseca vont devoir démarrer une nouvelle dynamique de victoires en Ligue 1. Cela passera par un succès ce samedi soir lors de la réception du Stade Rennais. L'OL pourra compter pour cette rencontre sur la présence de Malick Fofana. Le génie belge est de nouveau à 100% de ses capacités et beaucoup d'espoirs sont placés en lui à Lyon. Ce n'est pas Paulo Fonseca qui dira le contraire, lui qui est pleinement conscient de la chance qu'il a de pouvoir s'appuyer sur un tel joueur.

Paulo Fonseca soulagé d'un poids ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Malick Fofana 🎭 (@malick_fofana7)

Dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais, l'ancien entraineur du LOSC a en effet avoué concernant Malick Fofana : « Fofana est apte à pouvoir commencer un match. Cela apportera de la profondeur. C’est ce qu’il nous manquait avec Malick et Ernest Nuamah ces derniers matchs. Offensivement et défensivement, sa présence change tout. Ce sont des joueurs qui attaquent bien l’espace. Sans eux, on est moins tranchants ». Il faudra le prouver face au Stade Rennes ce samedi soir. Un adversaire breton qui n'a plus grand-chose à jouer en Ligue 1 mais qui arrivera libéré au Groupama Stadium. Attention donc pour des Gones toujours fragiles défensivement et qui vont devoir rassurer sur leur pelouse. Surtout que le calendrier de cette fin de saison est particulièrement relevé pour les Rhodaniens, avec des rencontres à suivre contre le RC Lens, l'AS Monaco et le SCO d'Angers. Malick Fofana, joueur des plus déstabilisants pour l'adversaire, aura un grand rôle à jouer avant de faire un point sur son avenir.