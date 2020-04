Le Juventus-OL à Turin, Aulas n’y croit pas une seconde

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas s’est projeté sur la fin de la saison, la Ligue des Champions, et l’impossibilité pour lui de respecter le calendrier prévu, ou du moins espéré.

Avec la crise sanitaire mondiale, tout est resté en plan sur la planète football. Les 1/8e de finale de la Ligue des Champions ont même été coupés en deux, et la moitié des qualifiés pour les quarts de finale n’est pas connue. C’est le cas de la confrontation entre la Juventus et Lyon, bloquée sur le succès de l’OL 1-0 à l’aller. Le match retour n’a jamais pu avoir lieu, surtout avec les problèmes très rapides rencontrés en Italie. En théorie, l’UEFA compte laisser les championnats nationaux se terminer pour ensuite prendre le relai au mois d’août. Mais d’ici là, les voyages internationaux ont peu de chances d’être autorisés à nouveau, rappelle Jean-Michel Aulas, pour qui il va falloir penser à la saison blanche, ou alors à un plan B costaud.

« Les décisions prises par l’UEFA sont de jouer du 3 au 29 août. Aura-t-on la possibilité de voyager en avion début août pour aller à Turin ? Il y a là aussi une grande crainte que ce ne puisse pas se faire comme ça a été décidé sur le plan domestique comme européen. En Espagne, au Portugal, les frontières sont fermées jusqu’à fin août, en Italie au 31 juillet, et en Angleterre encore plus loin », a livré le président de l’OL dans les colonnes du Progrès. Au passage, Jean-Michel Aulas n’a pas oublié de faire passer un message au sujet de son club, et de sa santé financière. Pour lui, la crise sera difficile pour tout le monde, mais l’OL a une chance de s’en sortir mieux que les autres en raison de sa solidité financière. Un message rassurant aux yeux des supporters, mais aussi des actionnaires et des investisseurs…