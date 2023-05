Le futur DS de l'OL, John Textor a trouvé son chouchou

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Après le récent départ de Jean-Michel Aulas, l'OL poursuit sa révolution et recherche un directeur sportif. Plusieurs noms sont ciblés dont un ancien joueur du club qui est le chouchou de John Textor.

Si Bruno Cheyrou est officiellement toujours le directeur sportif de l'OL, c'est un secret de polichinelle, il va bientôt quitter le club. Lyon recherche son successeur et a déjà plusieurs noms en tête. Si Éric Abidal a été annoncé proche du club rhodanien, l'ancien directeur sportif du FC Barcelone s'éloigne en réalité de Lyon. John Textor préfère Mathieu Bodmer. En effet, selon les renseignements de Foot Mercato, le propriétaire de l'OL et ses conseillers ne sont pas insensibles aux qualités de l'ancien milieu de terrain lyonnais. Bodmer occupe la fonction de directeur sportif depuis juin 2022 au Havre, qui est en passe de monter en Ligue 1. Véritable érudit du football, le dirigeant français de 40 ans est courtisé par de nombreux clubs dont visiblement Lyon qui suit également les traces d'un Strasbourgeois.

John Textor prépare sa révolution et écarte Abidal

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Le média spécialisé dans le mercato avance également que l'OL apprécie le profil de Loïc Désiré, responsable du recrutement au Racing Club de Strasbourg et qui pourrait être la surprise pour occuper ce poste. La décision de l'annonce du futur directeur sportif devrait être prise prochainement, bien qu'il soit possible que l'OL patiente jusqu'à la fin officielle du championnat puisque l'objectif principal reste une qualification en Coupe d'Europe. Un but toujours réalisable mathématiquement pour les Gones et qui faciliterait le travail du prochain directeur sportif, même si cela reste très peu probable. Éric Abidal, victime de plusieurs affaires extra-sportives ces dernières années, a peu de chances de revenir à l'OL, club avec qui il a remporté trois titres de champion de France et qu'il affectionne tout particulièrement. L'identité de la personne qui va piloter le mercato estival de l'OL sera probablement dévoilée dans quelques jours.