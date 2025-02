Le futur adversaire de l'OL en déprime totale

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL reçoit ce dimanche une équipe de Brest totalement sonnée par l'enchainement des déceptions, et la dernière en date date de ce mercredi soir en Coupe de France.

Sorti prématurément de Coupe de France à Bourgoin en janvier, l’Olympique Lyonnais a eu beaucoup de mal à gérer cette déconvenue alors que la saison précédente, les joueurs lyonnais avaient atteint la finale. Ce dimanche, ils affronteront une équipe de Brest qui a pris un énorme coup sur la tête. Les Bretons, tout juste sortis de la Ligue des Champions par le PSG de manière spectaculaire (10-0 sur l’ensemble des deux matchs), pensaient pouvoir se refaire la cerise avec la réception de Dunkerque, la grosse surprise de cette Coupe de France en raison de ses performances et son niveau de jeu affiché. Mais l’équipe nordiste, menée de deux buts, s’est imposée à Francis-Le-Blé dans un match fou, gagnant sur le score de 3-2 son billet pour les demi-finales, dont le tirage au sort aura lieu ce jeudi soir.

La réception de Brest en ligne de mire 👊



🔜 #OLSB29 pic.twitter.com/3r8fyZw4kW — Olympique Lyonnais (@OL) February 27, 2025

Pour Brest, le moral était clairement dans les chaussettes après la déconvenue en Coupe de France, dont le parcours s’arrête en quarts de finale. « On voulait marquer l’histoire du club, encore une fois, être dans les records, mais c’est raté », a soupiré Brendan Chardonnet dans les colonnes du Télégramme. Les autres acteurs de la soirée ont aussi eu des mots très durs. « On se tue cette Coupe de France ce soir », a déploré l’auteur de l’ouverture du score brestoise, Mathias Pereira-Lage.

Eric Roy, si magnanime après la déculottée contre le PSG, en avait pris un gros coup sur la carafe également. « Depuis que je suis à Brest, je pense que je suis en train de vivre ma plus grande désillusion. S’il y avait un peu d’insuffisance, un manque d’humilité, on l’a payé cash », a fait savoir l’entraineur du SB29, totalement dépité de voir un bel objectif de fin de saison disparaitre brutalement. Brest arrivera donc à Lyon ce dimanche avec une belle gueule de bois, et nul doute que Paulo Fonseca demandera à ses joueurs de rapidement enfoncer le clou pour aider l’OL à se replacer dans la course à l’Europe.