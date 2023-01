L'OL monte à 20 ME pour Joao Gomes

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pépite du Brésil et de Flamengo, Joao Gomes était annoncé à Wolverhampton cet hiver. Mais l'OL a amélioré l'offre au dernier moment et rêve de réaliser le gros coup du mercato en misant 20 millions d'euros.

L’Olympique Lyonnais est parti pour tenter, comme à ses belles années, un coup au Brésil. C’est l’information dévoilée par Vene Casagrande, ancien joueur et désormais consultant et journaliste bien informé au pays du Roi Pelé. Dans un message au sujet de Joao Gomes, l’informateur a fait savoir que sa signature annoncée à Wolverhampton n’était pas tant en bonne voie que ça, tout simplement parce que l’Olympique Lyonnais était arrivé dans les négociations et avait surpassé l’offre du club anglais. L’OL a visiblement un coup de coeur pour ce milieu de terrain de Flamengo, et a amélioré la proposition des Wolves, au point de faire capoter ce transfert ?

Une offre supérieure à celle de Wolves

IMPORTANTE: Flamengo ainda não assinou a venda de João Gomes ao Wolverhampton, da Inglaterra, porque surgiu uma oferta do Lyon para o volante. Time francês propôs algo “um pouco melhor” ao Fla e atrasou o processo com o time inglês. Tendência que resolva hoje. pic.twitter.com/y614P02a34 — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 17, 2023

Ce milieu de terrain très complet, au profil de milieu défensif mais capable de jouer relayeur, est né en 2001. Sa soif dans la récupération du ballon a impressionné dans le championnat brésilien et il est désormais prêt pour le grand saut. L’été dernier, il était suivi par le Real Madrid. Son club espère en récupérer 20 millions d’euros. L’offre de Wolverhampton, selon la presse anglaise, atteignait les 17 millions d’euros avec bonus. L’OL s’est donc certainement rapproché des volontés du club de Rio de Janeiro, et va tenter aussi de convaincre Joao Gomes de rejoindre le projet lyonnais. La proposition serait de 20 ME, dont 2 ME de bonus selon Foot Mercato.

Un deal pas forcément évident car le joueur se voyait déjà signer pour la Premier League, puisqu’un accord oral avait été annoncé ce lundi. Sa visite médicale chez les Wolves était même prévue pour le milieu de semaine. Difficile de savoir si le deal peut être réellement remis en cause, mais l’OL a décidé de frapper fort cet hiver si jamais il parvenait, trois ans après Bruno Guimaraes, à recruter un grand espoir brésilien. Une réponse est attendue dans les prochaines heures.