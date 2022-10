Laurent Blanc et l'OL, un premier bug est détecté !

Dans : OL.

Laurent Blanc a officiellement été intronisé comme nouvel entraîneur de l'OL ce lundi. L'ancien coach du PSG est conscient de la mission qui l'attend dans le Rhône.

Laurent Blanc a été présenté à la presse ce lundi comme nouveau coach de l'OL. Le champion du monde 98, qui n'a plus connu d'expérience en Europe depuis son départ du PSG en 2016, aura pas mal de pression sur les épaules. D'abord personnellement, afin de vite rassurer sur ses capacités au plus haut niveau. Ensuite pour redresser sportivement l'OL, en chute libre et qui reste sur une série de 5 matchs sans succès en Ligue 1. S'il a prouvé par le passé que ses équipes pratiquaient un beau football, Laurent Blanc va découvrir un nouvel univers à Lyon. Si ce choix peut se comprendre de la part de Jean-Michel Aulas, qui suit depuis longtemps Laurent Blanc, quelques doutes subsistent quant à la marge de manœuvre que le Cévenol aura avec le groupe rhodanien. Ce n'est pas Elton Mokolo qui dira le contraire.

Laurent Blanc capable de redresser cet OL ?

Lors d'une apparition sur Eurosport, le consultant a donné son avis sur la venue récente de Blanc à l'OL. Quelques doutes sont à souligner. « Pour moi, l'arrivée de Laurent Blanc est plus un mariage de raison qu'un mariage d'amour. Un mariage de raison qui découle de trois choix. Déjà, c'est un choix pragmatique, il est libre. L'Olympique Lyonnais n'avait pas de temps pour négocier avec un entraineur déjà en place. Ensuite, c'est un choix conservateur. Laurent Blanc connait la Ligue 1 et c'est quelque chose de très important pour le board lyonnais. Et enfin, c'est un choix médiatique. C'est Blanc, avec tout ce que ça représente. Blanc, c'est quand même l'entraineur français le plus titré en Ligue 1 derrière Albert Batteux. Par rapport au vestiaire, avoir un joueur qui a été champion du monde et champion d'Europe, c'est quand même important. (...) L'OL est à la croisée des chemins. Aulas devait trancher. Cela devenait intenable avec Peter Bosz. Blanc a toujours été un désir pour Aulas. Reste à savoir ce qu'il va apporter. La question est de savoir s'il s'est mis à jour. (...) Blanc aime bien avoir une équipe qui réfléchit avec le ballon. Est-ce que l'OL en est capable avec cet effectif ? Cela va être intéressant. Ils vont être protagonistes mais est-ce que ça va faire de l'OL une équipe qui gagne. (...) », a notamment indiqué Elton Mokolo, impatient de savoir comment Laurent Blanc va se dépatouiller avec un OL inconstant et irrégulier depuis pas mal d'années maintenant.